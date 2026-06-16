「衣物再生月 2026」：收集並分類超過 14 噸衣物

香港2026年6月16日 /美通社/ -- 香港最大規模的消費者意識推廣活動「衣物再生月 2026」已圓滿結束其年度五月衣物募捐行動。活動動員了全港 85 間本地企業、學校及合作夥伴，收集了合共 14.8 噸的二手衣物。這個為期一個月的活動由香港環保非政府組織 Redress 主導，並於六月舉行為期三日的「分類馬拉松」，超過 400 位企業參與者及義工共同處理這座 14.8 噸的衣物山，以進行重新分配、轉售及負責任的降級回收。

於 2024 年，香港每日平均有 400 噸紡織品被送往堆填區。[1] 2026 年「衣物再生月」以「惜衣。穿衣。贈衣。」為活動訊息，鼓勵香港市民珍惜衣櫃中已有的衣物，延長穿著時間、發揮創意重塑風格，以及透過修補或改造來延長衣物的壽命。當衣物已盡可能被享用後，消費者應將其投放至我們設於全港多個回收箱中，轉贈給他人繼續使用。

Redress 創辦人兼董事長 Dr. Christina Dean 表示：「我們收集到 15 噸衣物，證明了公眾願意轉向更環保的重用模式，但面對香港每日高達 400 噸的紡織廢棄危機，這只是微不足道的一小部分。我們希望消費者能持續審視自己的購買行為，並最終改變他們對如何延長衣物壽命的看法。」

在「衣物再生月」期間，Redress 亦透過港鐵及網絡上的公眾宣傳活動，以及於企業和學校舉辦的實體活動，向公眾推廣更明智的衣物消費習慣，介紹衣物廢棄問題，以及企業和個人如何參與其中成為解決方案的一部分。由 influencers 參與的影片可在此處觀看。

「衣物再生月」是一個讓你發掘並參與時尚正面力量的機會——透過「惜衣。穿衣。贈衣。」賦予衣物新生。今年的活動得以成功舉辦，有賴場地贊助商太古地產有限公司、物流贊助商Asia United Group、銀贊助商華懋集團，以及銅贊助商晶苑國際集團有限公司和畢馬威的鼎力支持，同時鳴謝支持機構 Fresh Accounting。

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記下日子：Redress 夏季二手期間限定店

緊接「衣物分類馬拉松」之後，一批從衣物募捐行動中精選的高品質服裝及配飾，將於 6 月 23 日至 28 日 在 鰂魚涌太古坊栢克大廈 18 樓 舉行的 Redress 萬眾期待的「夏季二手期間限定店」中轉售。

消費者選擇二手衣物，能為服裝注入新生命，延長其使用階段，並降低整體環境影響。假如香港每年每人只購買一件二手衣物而非全新衣物，整個城市預計可減少 58,967 噸二氧化碳當量的排放——相當於 147,977 班香港來回東京的航班。[2]

Redress 夏季二手期間限定店將提供適合各種尺寸及性別的優質二手服裝及配飾，價格低至港幣 50 元起；同場更設有 Redress 設計大賽歷屆參賽設計師 Eric Wong、Nathan Moy 及 Pearl Leung 的升級再造系列，以及縫紉小隊提供的現場修改服務。

了解更多關於夏季期間限定店的資訊

Redress 夏季二手期間限定店獲太古地產有限公司、太古坊及 OnTheList 支持。

[1] Environmental Protection Department, HKSAR. 2025. Monitoring of Solid Waste in Hong Kong: Waste Statistics for 2024.

[2] ThredUp: Resale Report 2023. Estimation by Redress

SOURCE Redress