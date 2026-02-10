展望 2026 年營運韌性趨勢，Synology ActiveProtect 化解三大資安危機

危機一：混合雲架構下的破碎化管理風險

根據 Gartner 預測，到 2029 年將有高達 50% 的雲端運算資源用於 AI 工作負載，這意味著混合雲與多雲架構會常見於組織內，資料也會分散於雲地兩端、虛擬化平台以及各類 SaaS 與 IaaS 服務中。這類型架構雖然能帶來彈性，卻會導致資安管理碎片化，並擴大潛在的攻擊面。當災難發生時，IT 團隊無法迅速判斷各位置的資料是否遭到污染，得在多個平台間奔波，增加了復原決策的風險與時間壓力。

ActiveProtect 單一介面的設計，便於 IT 團隊集中管理備份與還原任務，無論資料位於何種 IT 架構都能可靠保護。同時，我們建議企業應制定多雲災難復原策略，安全地備份混合雲環境中的資料，確保在跨平台的複雜環境下，資料仍能快速且正確地完成復原。

危機二：攻擊目標轉向摧毀復原能力

近年來惡意攻擊的目標，已從破壞正式營運系統轉向「削弱復原能力」，代表備份資料與災難復原機制，成為攻擊者優先鎖定的對象，透過竄改、刪除或同步感染備份檔案，試圖讓企業即便保有備份也無法使用。

在這種威脅下，僅擁有多份備份並不足以支撐資安韌性，企業可以導入隔離復原環境 （Isolated Recovery Environment, IRE） 的防護概念，透過 ActiveProtect 的 Air-gap 技術，可有效隔離關鍵備份資料，遭遇攻擊時便能到災害復原站點（DR Site）取回乾淨的備份副本。這不僅協助企業面對突發事件時，維持關鍵資料的完整性，更讓備份系統真正成為企業最後一道堅實的防線。

危機三：AI 驅動的精準攻擊與勒索軟體進化

勒索軟體的威脅已成新常態，但隨著人工智慧普及，攻擊者能以更低成本發動高效率、高度客製化的攻擊，精準鎖定目標。像是運用高度擬真的影音釣魚，到自動化分析權限、掌握漏洞並快速入侵的 AI 勒索軟體。攻擊者現在還能挑選對營運影響最大的時機下手，大幅提升了防禦與復原的難度。

面對 AI 驅動攻擊，企業可運用 ActiveProtect 內建的不可竄改機制，備份資料就無法再遭到刪除或加密，即便勒索軟體入侵至備份伺服器，也難以對其下手。 另外，若能即時判斷待還原的資料是否曾遭竄改或感染，亦可確保備份資料的正確性，讓企業面對勒索軟體威脅時，可以保證還原到乾淨且可信的資料，阻斷受汙染的備份資料進一步擴散。

>> 知名製造業兆利科技運用 ActiveProtect 守護多站點資料安全：https://sy.to/pgrg6

在威脅持續演進、IT 架構日益分散的 2026 年，企業不需要更多資料保護工具，而是一套能夠隨環境變化持續調整的策略。Synology 將持續以「簡化管理」、「強化安全性」與「確認資料可復原性」為核心，透過 ActiveProtect 協助企業在任何環境下，建立真正可落實的資料韌性。

>> 準備好迎戰 2026 資安挑戰？立即免費諮詢專家：https://sy.to/zdi6s

SOURCE Synology 群暉科技