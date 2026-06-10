香港包玉剛學校隆重舉行啟航慶典 宣佈2026年8月正式開學

承傳奇 • 啟新章 ——香港包玉剛學校啟航慶典盛況

5月29日於亞洲協會舉行的啟航慶典，榮幸邀請到教育局局長蔡若蓮博士等多位貴賓主禮。活動吸引逾百位嘉賓出席，包括包玉剛先生家族成員、包玉剛基金理事會代表、知名教育家、企業家、業界及協會領袖，以及來自上海與香港兩校的學生代表。

典禮以一場精彩絕倫的音樂表演揭開序幕——上海包玉剛實驗學校學生民樂團融合粵韻旋律與西方交響樂曲，帶來動人心弦的演出。

兩名來自上海包玉剛實驗學校的十二年級學生代表在典禮上分享了她們的大學去向——香港科技大學與美國西北大學，展現了在包校12年學習歷程所鋪設的光明前路。

教育局對學校的成功開辦提供了重要支持，包括分配位於九龍玫瑰街4號的校舍，以及支持學校課程的發展。

蔡若蓮博士在主題演講中強調，教育局一直致力提升教育質素、促進學生全人發展及培育人才，以助力香港建設成為國際教育樞紐。她清晰闡述了國際雙語教育的發展願景，並向香港包玉剛學校的創校征程致以最誠摯的祝福。

二十年前夢想啟航 如今再啟新程

包玉剛先生長女、包玉剛教育基金會及包玉剛實驗學校創辦人包陪慶教授在致辭中深情回顧了創校初心：「我希望在中國建立一所與眾不同的學校——深深扎根於中國的價值觀與文化，同時以開放姿態擁抱世界。包玉剛學校是對包玉剛爵士教育慈善願景最美好的傳承與發展。」

包玉剛教育基金會及包玉剛實驗學校聯合創辦人包文駿先生強調了二十年後開辦新校的重要意義：「我們正以經過驗證、精準的教育模式穩步前行——培養學生具備在日益複雜的全球格局中從容應對的文化適應力。我們的願景與使命從未動搖，反而變得更加迫切且富有時代意義。」

慶典在全場矚目的啟動儀式中達到高潮，標誌着學校將於2026年8月正式開學，並揭曉位於九龍塘的全新校園設計圖。

共築使命社群，延續橋樑精神

典禮上，主辦方特別致敬包玉剛爵士在推動香港及中國內地走向世界過程中的卓越貢獻，以及他在教育領域留下的深遠傳承——包括在家鄉寧波創辦寧波大學、設立中英友好獎學金，資助一代代青年學子跨越國界、拓展視野。他的慷慨捐贈惠及圖書館、大學、無數機構、游泳池及其他設施與中心，助力一代代年輕人追逐夢想，並為公眾健康福祉貢獻力量。

包玉剛教育基金會將繼續傳承他的精神，聚焦中小學教育，匯聚相信教育變革力量的教育家、企業家及社會傑出領袖。包玉剛學校正是包玉剛爵士願景的活生生體現，我們期待在未來，每一位年輕學子都能在仁愛之心、正直品格及富有意義的快樂學習體驗中不斷成長。

2027–28學年的入學申請將於今年八月正式啟動。如欲了解招生詳情，請瀏覽www.ykpaoschool.edu.hk，或致電+852 9720 2661，或電郵至[email protected]。

關於香港包玉剛學校

香港包玉剛學校是一所非牟利機構，秉承包玉剛先生的精神而創辦。學校致力發展全人教育，注重品格教育、中華文化傳承及全球視野拓展。學校開設嚴謹的IB小學項目（PYP）及中學項目（MYP）課程，高度重視英語與中文雙母語能力的發展，並輔以高階數學課程。在全人教育的沉浸式雙語環境中，學生在學術、社交、情感、體能及品德等方面獲得均衡發展。

學校將為國際家庭提供一年級至九年級課程，採用「9 + 3」基礎與高階銜接教育模式，學生可選擇在上海包玉剛實驗學校松江寄宿校區繼續修讀IB文憑課程。香港包玉剛學校將於2026年8月開學，首批學生將在位於油塘的九龍東校區入讀，並計劃於2028年8月遷入位於九龍塘玫瑰街4號的全新校園。

SOURCE 包玉剛教育基金會