全球可再生能源產能到 2030 年增加三倍，是歷史性阿聯酋共識的重要成果之一，亦是動員全球實現將全球升溫限制在1.5°C以下並推動可持續發展的「必要推動因素」

紐約2024年9月25日 /美通社/ -- COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今日於首屆高層公私營全球再生能源峰會上表示，為達成 2030 年全球可再生能源產能擴增三倍的目標，全球再生能源投資額必須於未來六年內大幅提升三倍以上，方能滿足實現 1.5°C 溫控目標所需的 11,000GW 裝機量。

「可再生能源容量擴增三倍不僅是一個指標，亦是動員全球實現將全球升溫限制在 1.5°C 以下並推動可持續發展、讓每一個人受惠的『必要推動因素』」，Al Jaber 博士在紐約第79屆聯合國大會期間舉行的峰會上表示。

全球再生能源容量擴增三倍既是歷史性阿聯酋共識的重要成果之一，也是全球氣候目標和可持續發展的標杆。COP28 主席表示，過去 20 年，可再生能源在全球已經歷了「歷史性擴增」，容量增長八倍，成本降幅超過 80%，並特別指出太陽能的成本如今低於比任何其他能源。但是，儘管「趨勢正在朝著正確的方向發展，但速度不夠快」，他表示。

Al Jaber 博士表示：「我們迫切需要在三個關鍵領域加快步調」，並呼籲對基礎設施、技術，尤其是人工智能 (AI)，以及加大對南半球的投資。我們需要在未來六年將總投資增加三倍以上，方能到 2030 年實現 11,000GW 的目標。」

主席強調，儘管私營部門投資對於推動再生能源發展至關重要，但「投資者仍需確信其所投資的項目能在合理的時間內接入穩定的電網」。主席指出，工業化國家既有電網的平均使用年限已逾 60 年，而許多南半球國家甚至「尚未建構完善的電網」。

主席表示，各國政府「必須加大投入」，將可再生能源和基礎設施建設的具體目標納入其即將公佈的「國家自主貢獻」(NDC)。他們還應該實施激勵私營部門投資的政策，並簡化許可流程。他表示：「在許多地方，進程過於緩慢，就好比車輛在行駛中一直拉著手剎，而我們迫切需要提速。」

他向代表指出，技術，尤其是 AI，可以幫助解決可再生能源中遇到間歇性和儲存的關鍵挑戰，透過使電網更智能，能更好地規劃電網的使用，同時運用預測性維護延長電池壽命，加強輸電基礎設施和增強存儲容量。他表示，AI 還可以幫助整合基載能源和可再生能源，令碳效率最大化，並提高能源安全。

Al Jaber 強調，「加快在能源領域的 AI 投資與應用，將能迅速擴大其效益」。為此，阿聯酋將於今年 11 月在阿布扎比舉辦一場特別論壇，邀請科技與能源領域的領袖共同探討相關議題。他表示，「公私行業存在相互依存的關係」。

主席表示，「更智能、綠色的增長為經濟的可持續發展提供了前所未見的機會，但同時這種機會對於全球的某些國家和地區並不平等」，並指出現時超過 120 個發展中國家卻僅能分得不到 15% 的全球可再生能源投資。

他告訴代表：「在氣候融資方面，必須挑戰舊模式，並支持新模式」。他呼籲國際金融機構擴大融資規模，降低融資門檻，並提供更優惠的融資條件，透過「創新」的融合模式幫助私營行業融資。

Al Jaber 博士強調了阿聯酋去年推出的「非洲綠色投資倡議」，旨在於 14 個非洲國家開發 25 個可再生能源和儲存項目，以此激發投資。他還引用了在 COP28 上推出的氣候投資基金 ALTÉRRA 的例子，該基金已與投資者共投資 65 億美元的 40GW 投資組合項目。

「要填補全球南部的電力發展缺口，還需要做更多事情」，主席表示，「我也鼓勵各方志同道合的合作夥伴共同探索所有解決方案」。

Al Jaber 博士指出，「傳統的運作模式已不再適用」，並呼籲建立「一種全新的合作模式，將公私合作推向新的高度」。他強調，各方應秉持「真正的團結精神」，以「更加積極的態度看待可再生能源投資，將其視為長期投資，並帶來豐厚的回報」。

SOURCE COP28