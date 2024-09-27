親誠惠容同發展 鑲鑽成冠創未來----寫在第21屆東博會開幕之際

聚焦前沿科技 共享發展成果

本屆東博會新增戰略新興專題，緊扣因地制宜發展新質生產力，集中展示數字技術、綠色低碳、新能源以及智能網聯汽車等新興領域的最新動態和技術水平。此外，新設東盟高新產品展區，集中展示東盟國家大健康、信息技術和新能源等技術成果，幫助東盟高新企業拓展中國和區域外的市場。

本屆東博會展期由四天延長到五天，比上屆增加了一天，主要是增加了一天的公眾開放日，這樣能夠讓企業更加充分接觸市場，也讓廣大民眾更好地感受中國和東盟國家務實合作的成果。同時，還優化了雲上東博會，建設了東博會常設展示廳，統籌會期與平時、線上與線下、館內與館外的展覽和經貿活動，讓東博會服務功能從會期延伸到全年，讓永不落幕的平台功能更加豐富。

本屆東博會由馬來西亞擔任主題國，展覽規模近20萬平方米，參展企業超3000家，多項「首次」「新增」活動值得期待。馬來西亞政府高官出席今年的圓桌對話會，與中國企業CEO進行對話，通過政商面對面交流，幫助中國企業瞭解東盟特別是馬來西亞的投資政策，積極開拓海外市場。

「朋友圈」再擴容：阿聯酋擔任特邀合作夥伴

本屆東博會首次邀請海灣阿拉伯國家參展，由阿拉伯聯合酋長國擔任特邀合作夥伴，組織阿聯酋採購商團組參會。這不僅標誌著東博會「朋友圈」的再次擴容，更是中國與阿聯酋乃至海灣地區深化合作、共謀發展的新起點。

近年來，中阿經貿合作蓬勃發展，中國連續成為阿聯酋最大貿易夥伴，阿聯酋也成為中國在阿拉伯地區最大非石油貿易夥伴和第一大投資目的地。東博會作為推動中國與東盟乃至「一帶一路」經貿合作的重要平台，為中阿雙方提供了深化交流、拓展合作的寶貴機會。

在東博會上，阿聯酋設立國家館，全面展示其投資環境、優勢產業及合作項目，為雙方企業搭建起直接對話與合作的橋樑。

本屆東博會上，中阿雙方將圍繞貿易、旅遊、投資、金融、科技等領域展開深入交流與合作，共同探索合作新領域、新模式、新機制，推動兩國經貿關係再上新台階。

東博會秘書處秘書長韋朝暉說，作為第21屆東博會特邀合作夥伴，阿聯酋將為東博會注入新的活力與機遇，通過在經貿、投資與人文風情等多方面的交流與合作，阿聯酋與中國和東盟將共同繪製出一幅「一帶一路」倡議下互利共贏、共同發展的新畫卷。

本屆東博會還首次邀請上海合作組織秘書處及其成員國的特色產品集體亮相。澳大利亞、日本等RCEP其他成員國和波蘭、塞爾維亞以及巴西等更多共建「一帶一路」國家企業也積極參展參會。

助力人文交流：首次啟動中國—東盟青年領軍者成長計劃

本屆東博會上，首次啟動中國—東盟青年領軍者成長計劃，開展青年交流互鑒的「未來工程」，來自中國和東盟的青年代表匯聚一堂，共同為雙方未來發展貢獻青春力量。

今年是中國—東盟人文交流年，第21屆東博會以此為契機，首設中國—東盟人文交流展區，展示更多中國—東盟人文領域交流合作的生動案例，促成更多合作新成果，為2024年中國—東盟人文交流年增光添彩。

本屆東博會繼續舉辦「廣西國際友城進東博」活動，充分用好友城資源服務東博會升級發展，持續打造「友城+經貿」合作平台。有泰國、越南、日本、澳大利亞、法國、墨西哥、南非等12個國家的20余個友城參加。

據瞭解，今年的友城展覽面積近600平方米，包含廣西壯族自治區主展區、南寧市友城展區、越南胡志明市「魅力之城」展區和南非誇祖魯—納塔爾省展區，集中展示廣西20余個國際友城的展品和城市形象。展品涵蓋特色食品、日化品、家居日用品、工藝品、服飾家紡、保健品、辦公用品等3000余件，部分特色食品將設置品嚐環節。

期間主辦方還將舉辦廣西國際友城推介交流會、南寧—河內經濟走廊暨「一帶一路」南寧國際友好城市交流大會、企業對接洽談會及參觀考察活動，通過多種形式的交流互動，深化瞭解，促進務實合作。

東博會上，阿聯酋展示其豐富的旅遊資源，推出特色旅遊線路和產品，讓觀眾感受異國風情的獨特魅力，促進阿聯酋與中國和東盟的人文交流與旅遊合作。

馬來西亞在「魅力之城」展區展示宣傳馬來西亞其著名旅遊景點。同時，馬來西亞將在東博會上舉辦「榴蓮與咖啡購物節」，讓中國民眾更瞭解馬來西亞榴蓮，進一步拓展中國市場份額。

馬來西亞駐南寧總領事館總領事法蒂爾·伊斯邁爾表示，希望雙方開展更多人文交流活動，增進對彼此的瞭解，尤其要加強兩國青年之間的交流。「中國與東盟雙方的合作前景是非常光明的。」

SOURCE 《中國日報》