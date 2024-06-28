金寶通公佈 23/24 財政年度全年業績

除稅後溢利錄得五年新高達83.9 百萬港元

EBITDA增加41.9% 至340.9 百萬港元

董事會建議派發每股 0.05港元的末期股息

財務摘要

截至3月31日止年度

二零二四財政年度 百萬港元

二零二三財政年度 百萬港元

按年變化 收益

4,037.8

4,204.8

(4.0 %) 毛利

631.1

508.8

24.0 % EBITDA(附註1)

340.9

240.2

41.9 % 除稅後溢利

83.9

23.5

257.0 %













建議末期股息

0.050港元

0.021港元

138.1 %

附註1: 息、稅、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）

香港2024年6月28日 /美通社/ -- 一家專注於智能和可持續生活，領先的科技、品牌及製造解決方案企業 – 金寶通集團有限公司（「本公司」或「金寶通」，連同其附屬公司統稱「本集團」；股份代號：320.HK）欣然宣佈其截至2024年3月31日止年度（「年內」或「二零二四財政年度」）之全年業績。在本集團慶祝成立 50 週年之際，我們在面對複雜的全球環境中繼續展現出韌性和戰略遠見。

業績概覽

本集團在二零二四財政年度的收益為 4,037.8百萬港元，較截至 2023 年 3 月 31 日止年度（「二零二三財政年度」）的 4,204.8百萬港元下降 4.0%，主要由於住房相關市場需求疲軟以及擔憂歐洲和北美經濟衰退。儘管收益下降，得益於營運效率的提升、有效的物料管理和有利的匯率，毛利率從二零二三財政年度的 13.4%[1] 提高至二零二四財政年度的 15.6%。

除稅前溢利較二零二三財政年度的31.4百萬港元增加 242.7% 至 107.6百萬港元，二零二四財政年度的除稅後溢利達83.9百萬港元，相當於二零二三財政年度除稅後溢利23.5百萬港元的3倍。此外，經調整EBITDA[2] 為 333.9百萬港元，較二零二三財政年度的295.0百萬港元增長 13.2%。

本集團的現金及銀行結餘為226.7百萬港元，淨現金自於二零二三年三月三十一日的84.3百萬港元改善至90.3百萬港元。存貨結餘減少 15.0% 至 824.0百萬港元，體現出更好的營運效率和物料管理。

業務分部表現

控制解決方案分部的收入從二零二三財政年度的3,665.7百萬港元下降至二零二四財政年度的3,601.0百萬港元，同比下降1.8%，這是由於市場需求疲軟和消費者信心下降所致。儘管收入下降，在長期客戶合作夥伴的穩定需求以及整合技術和製造合作的推動下，利潤率顯著改善。展望未來，本集團將實施以「區域對區域」為方法的全球化戰略，與客戶合作推出創新產品平台，旨在建立牢固的客戶關係、擴大全球業務範圍並提高營運生產力，使控制解決方案部門能夠應對市場波動並保持盈利能力。

品牌業務分部的二零二四財政年度的收入為436.8百萬港元，較二零二三財政年度下降19.0%，這是由於市場條件挑戰和客戶去庫存所致。儘管面臨挑戰，品牌業務分部仍準備通過戰略舉措實現增長。我們正在東歐擴張業務，並設立專門的銷售團隊，同時推出新平台，包括電動汽車充電器、家用電池儲存設備解決方案、人工智能驅動的氣候控制系統、與Matter兼容的溫控器和超靜音溫控閥。我們的主要焦點是Salus Protect安保服務，該服務瞄準安保行業並增強我們在歐洲市場的智能家居產品。我們與Securitas合作，提供包括Immunity和Merlin等品牌下的安全硬體、智能家居設備和監測服務。此外，在波蘭新建的集中倉庫將提高物流和配送效率，支援區域增長

研究與開發

金寶通的全球研發團隊擁有 200 名工程師，在中國內地、香港、美國、羅馬尼亞和英國的卓越中心推動創新。我們通過在工程公司中擁有所有權和建立戰略合作夥伴關係，專注於雲端技術，從而強化了我們對技術進步的承諾。香港、中國內地和印度的工程師之間的合作提升了規模性和互操作性，利用多樣化的專業知識來保持我們在智能產品開發方面的競爭優勢。

展望

金寶通正在利用人工智能和可持續性推動新的擴展時代。我們擁有 200 名工程師的全球研發團隊和超過 200 項專利，專注於能源和水管理，致力於使用人工智能實現效率提升。在新冠肺炎疫情大流行期間，金寶通採用了地區對地區模式，建立了馬來西亞、越南、墨西哥和羅馬尼亞的製造樞紐，以增強供應鏈的韌性並滿足美國和歐洲市場日益增長的需求。本集團的品牌業務分部預計在 2024 年的需求將增加，並計劃擴展我們的 Salus 智能家居產品線。我們在財務方面將採取策略，包括更嚴格的費用控制、優化人員配置和提高物料效率，旨在提高盈利能力並增加現金儲備。康泰致力於在智能和可持續生活技術方面保持領先地位，遵循 Matter 標準以增強互操作性和用戶體驗。

金寶通集團有限公司主席、執行董事及行政總裁歐陽伯康先生表示：「在金寶通慶祝成立 50 週年之際，我們回顧了由創新、韌性和成就所組成的旅程。從最初的起點到現在向全球智能和可持續生活領導者的演變，是我們企業精神和堅毅決心的見證。展望未來，我們致力於通過尖端技術和可持續實踐推動積極變革。我們的願景是讓智能生活普及化，賦能全球社區過上連接更緊密、更高效、更環保的生活。我們堅定致力於卓越、誠信和履行社會責任，並已經做好準備，為下一代造更美好的未來。」

[1] 不包括為馬來西亞的額外存貨撥備 [2] 不包括本年度一次性重估收益7.0百萬港元及去年本集團馬來西亞營運之額外存貨撥備54.9百萬港元

SOURCE 金寶通