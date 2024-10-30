嘉信理財將大幅擴展 24 小時交易服務，涵蓋標普 500指數和納斯達克 100指數成分股及數百種交易所買賣基金

嘉信理財並宣佈對 Schwab.com、Schwab Mobile 和 thinkorswim® 交易平台推出新一輪增強功能

香港2024年10月30日 /美通社/ -- 嘉信理財作為投資及交易領域翹楚，擁有的客戶資產總額達9.92 萬億美元，平均每日完成約600萬宗交易。嘉信理財今日宣佈，將開始試行擴展隔夜交易時段，涵蓋標普 500 指數和納斯達克 100 指數成分股及數百種交易所買賣基金 (ETF)，並提供每週五日、每日 24 小時 (24/5) 的交易服務。

嘉信理財於2020 年收購德美利證券（Ameritrade），後者於 2018 年率先推出 24/5 交易服務，成為首間向交易者提供此服務的美國零售券商。自此，客戶使用當時由德美利證券提供及現時由嘉信理財提供的 thinkorswim® 交易平台，可以於隔夜交易時段買賣約二十多種 ETF。現在，嘉信理財將開始於一小部分客戶中試行擴大範圍的隔夜交易服務，並將於 2025 年逐步擴展至所有客戶。

嘉信理財董事總經理兼交易服務主管 James Kostulias 表示：「六年前，Ameritrade 開創業界先河，在 thinkorswim® 平台上推出 24/5 散戶交易服務，我們很自豪看到隔夜交易市場於全球變得日益成熟。我們的目標一向是以負責任方式提供並擴展 24/5 交易服務，充分考慮客戶需求和隔夜交易市場不斷變化的環境；重要的是，我們致力為跨越不同時區客戶提供 24 小時支援，以助平衡隔夜交易的機會、風險和各種獨特考量因素。」

隔夜交易是嘉信理財客戶在標準交易時間以外投入市場的另一種方式。嘉信理財亦於其交易平台上提供開市前及收市後的延長交易時段。

嘉信理財亞太區董事總經理 Greg Baker 表示：「從為香港投資者提供服務的幾十年裡，嘉信理財憑藉公司建立的廣泛且深度的平台、產品和專業支援，為香港客戶提供超卓的交易體驗，並在此領域成為出眾的領導者。我們致力腳踏實地，不斷創新，以滿足香港交易者快速變化的需要。擴展隔夜交易結合穩定而重要的平台體驗增強功能，凸顯了嘉信理財始終如一的堅定承諾，這一直是公司理念的一個核心環節。」

隨著隔夜交易得以擴展和增強，進一步鞏固了嘉信理財為全球廣泛的散戶投資者和交易者提供服務的領先優勢，這些投資者和交易者包括剛起步的投資者乃至需要全方位平台、產品和支援的資深交易者。

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