領展旗下黃大仙中心新春「鯉躍慶豐年」 聯乘本地藝術家打造3.5米高手造紙品錦鯉藝術裝置

黃大仙中心與本地藝術家 Vika Cheng 首度合作，在商場北館中庭位置，以錦鯉為主題，設計一個充滿創意的互動藝術裝置。Vika特別擅長運用繽紛的色彩創作紙品藝術，風格獨特，結合細膩的手工藝和生動的視覺呈現。Vika今次通過紙品重塑錦鯉在水中的動感美態及年花新春典麗盛開的景象。

藝術裝置亦特別加入互動元素，顧客可到電子許願魚池祈福及獲得專屬的新年祝福語，在場內消費滿100元，還可獲得指定賀年福物一份。

此外，商場特別打造極具古典美的「錦簇庭園」，讓大家感受一條又一條的鯉魚在水中暢游，波光粼粼，低頭還可看到美艷的紅花綻放，寓意新一年人緣大好。在新年前，商場中庭還特設新春市集，歡迎大家來購置年貨。

Link Up會員限定 消費換領別注版「鯉躍龍門手挽袋」

於活動期間，Link Up會員於黃大仙中心的指定商戶以電子貨幣累積淨消費滿680元， 即可換領「鯉躍龍門手挽袋」一個，寓意年年有「魚」。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

黃大仙中心「鯉躍慶豐年」

活動日期：2025年1月13日至2月16日

活動時間：上午11時至下午8時

活動地點：黃大仙中心北館中庭

以上所有活動受條款及細則約束，節目內容如有更改，恕不另行通知。

活動詳情請瀏覽：https://www.linkhk.com/tc/promotion/726?ppt=1

關於領展

領展資產管理有限公司（領展）以香港為基地，是環球領先的房地產投資者及資產管理人，管理亞洲最大的房地產投資信託基金 — 領展房地產投資信託基金（簡稱領展房託，香港股份代號：823）。領展房託於2005年成為首家在香港上市的房託基金，自此基金單位全屬公眾持股，由私人和機構投資者持有。領展房託是香港證券市場指標恒生指數的成份股，亦是道瓊斯可持續發展亞太區指數、富時社會責任指數、恒生可持續發展企業指數的成份股。透過領展房託，領展持有並管理涵蓋多種資產類別的物業組合，包括零售設施、停車場、辦公室和物流中心等商業地產，物業遍布中國的北京、包括香港、廣州和深圳的大灣區和上海等長江三角洲城市群，以至新加坡、澳洲悉尼和墨爾本、及英國倫敦。憑藉其不斷增強的投資實力和靈活的增長策略，領展矢志成為世界級的房地產投資者和管理者，致力為大眾提供優質服務，提升生活水平。

如需更多資料請瀏覽： https://www.linkreit.com 。

SOURCE 黃大仙中心