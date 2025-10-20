韓國觀光公社「逃離日常 週末玩轉韓國」送3000份遊韓必備禮品包 與多個韓國城市、Agoda、Klook、多間航空公司及旅行社攜手帶來秋冬遊韓超值優惠

網頁上線日期：2025年10月20日 (下午5時)

網址：https://getawaytokorea.com.hk

網上旅行平台 Agoda 韓國住宿預訂 優惠

韓國觀光公社將與Agoda合力推出首都圈(首爾、仁川、京畿)、釜山、濟州、大邱、清州住宿設施預訂優惠。今年10月20日起至11月30日如透過Agoda預訂以上地點的住宿，即可分別享有以下優惠：

平日入住：＄100折扣*

週末入住：＄200折扣* (住宿期間需包含最少一個週末晚上)

*預訂首都圈、釜山及濟州住宿時需滿港幣＄1,300方可享用優惠；預訂大邱及清州住宿時需滿$800方可享用優惠。優惠名額有限，送完即止。優惠活動詳情可留意Agoda 活動專頁。

網上旅行平台 Klook 韓 國住宿及旅遊產品優惠

除了舒適的住宿，要逃離日常當然少不了探索新事物！韓國觀光公社與Klook聯手推出的旅遊產品（如一日導賞團）優惠，今年10月20日起至11月30日期間，用戶可以用優惠價錢一嘗新體驗，發掘生活更多的可能！優惠內容包括：

預訂住宿設施滿港幣$1,000，即減港幣$200 (限400名)

逢星期一到Klook Hotel Monday頁面或韓國觀光公社Getaway to Korea活動專頁，使用優惠碼預訂住宿設施滿港幣$1,000，將獲得旅遊產品減港幣$200優惠劵乙張，可在活動期間使用 (限200名)

預訂旅遊產品滿港幣$300，即減港幣$50 (限400名)

優惠活動詳情可留意Klook活動專頁及Klook Hotel Monday專頁。

本地 3 大旅行社自由行套票優惠

今年10月20日起，凡經永安旅遊、東瀛遊、中國旅行社購買週末遊韓自由行套票，每位可享港幣$150折扣優惠，再額外送「遊韓必備禮品包」。優惠名額有限，先到先得。

4 大航空公司遊韓機票優惠

訂好住宿、規劃好行程，下一步當然要訂機票！在活動期間，以下航空公司將推出不同訪韓機票優惠：

韓亞航空：香港至首爾直航（單程或來回均可）機票10%折扣（即日起至11月30日）

香港航空：使用優惠碼"REDEYEKR"預訂香港至首爾直航（單程或來回均可）機票可享10%折扣（10月22日至11月4日）

濟州航空：香港或澳門來回首爾機票港幣 $390 起，使用優惠碼"LEAVE2FLY"再享 5% 折扣；會員預訂2026年2月出發機票港幣$350起，使用優惠碼"JMW2510"再減最多7%（10月22日至10月28日）

起，使用優惠碼"LEAVE2FLY"再享 折扣；會員預訂2026年2月出發機票港幣$350起，使用優惠碼"JMW2510"再減最多7%（10月22日至10月28日） 德威航空：香港至首爾（單程或來回均可）直航機票10%折扣＋額外港幣$80及$140優惠劵 （11月3日至30日）

免費換領「遊韓必備禮品包」

凡購買首都圈(首爾、仁川、京畿)、釜山、濟州、大邱、忠清北道的旅遊商品**，而出發日期為2025年10月21日至2025年12月31日，則可填寫對應的網上表格，並親臨銅鑼灣 Korea Plaza 出示相關憑證，免費換領「遊韓必備禮品包」乙份。

禮品包內包括多功能消費及交通卡「WOWPASS」乙張、5G放題不降速「韓國5天數據卡」乙張，並依不同地區度身提供不同旅遊資訊及優惠折扣劵！各地區均設有申請限額，網上表格將於申請人數額滿後關閉，亦不設現場申請填寫表格，額滿即止。活動詳情可留意韓國觀光公社 (香港支社) 社交媒體官方帖文，若有任何爭議，韓國觀光公社會保留最終決定之權利。

填表期間： 2025年10月17日起至額滿

換領期間： 2025年10月20日起至12月12日 換領地址：銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 22 樓 2202-2203 室

換領時間：週一至五 10:00-12:00 & 14:00-18:50 (週末及公眾假期休息)

Korea Plaza 在換領期間將會延長開放至晚上7時; 但已登記之人士須於下午6時50分或之前到達Korea Plaza換領，逾時不侯。

**各地區申請條件如下：

首都圈(首爾、仁川、京畿)：已購買香港出發至仁川國際機場機票（機票或機票酒店套票均可，住宿須入住一晚或以上） + 已購買價值$200以上當地旅遊產品

已購買價值$200以上當地旅遊產品 釜山／濟州／大邱：已購買香港出發至當地直航機票 或 已預訂釜山／濟州／慶尚道住宿（入住一晚或以上）

已預訂釜山／濟州／慶尚道住宿（入住一晚或以上） 忠清北道：已預訂忠清北道住宿（入住一晚或以上） 或 已購買價值$100以上當地旅遊產品

參與「秋冬玩轉韓國」有獎問答遊戲 送 Matin Kim T-shirt 及旅遊必備禮品

韓國觀光公社將於網上進行六回「秋冬玩轉韓國」有獎問答遊戲。每輪遊戲首20名提交正確答案的參加者將會獲得Matin Kim T-shirt等不同遊韓小禮物。活動詳情可留意韓國觀光公社 (香港支社) 官方帖文。

有獎活動日期：2025年10月24日 (第1輪)、10月31日 (第2輪)、11月7日 (第3輪)、11月14日 (第4輪) 、11月21日 (第5輪) 、11月28日 (第6輪)

得獎公佈日期：2024年11月10日或以後 (第1至3輪)、12月3日或以後 (第4-6輪)

參加方法：

【1】讚好本社 Facebook 專頁 (@KoreaPlazaHK) 或追蹤本社 Instagram 帳戶 (@korea_plaza_ktohk)

【2】讚好「秋冬玩轉韓國」本活動貼文

【3】Google表單内填寫提交正確答案與個人資料

關於韓國觀光公社

韓國觀光公社 (KTO) 是引領韓國旅遊業的主要機構之一，積極推廣各種項目以吸引外國遊客了解韓國的魅力。KTO 與韓國旅遊業界一起通過創造和推廣創意旅遊內容，令世界各地的遊客對韓國留下深刻的印象及記住韓國不同的面貌。另外，KTO 亦希望透過品牌口號「Imagine Your Korea」，希望令韓國成為大家想再次訪問的旅遊目的地。

詳情： https://big5chinese.visitkorea.or.kr/svc/main/index.do

Korea Plaza 韓國旅遊諮詢中心及展覽廳

地址：銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 22 樓 2202-2203 室

電話：2523-8065

電郵：[email protected]

開放時間：星期一至五09:00-12:00 & 13:00-18:00 (星期六、日及公眾假期休息)

SOURCE 韓國觀光公社