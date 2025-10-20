韓國觀光公社「逃離日常 週末玩轉韓國」送3000份遊韓必備禮品包 與多個韓國城市、Agoda、Klook、多間航空公司及旅行社攜手帶來秋冬遊韓超值優惠
20 10月, 2025, 18:00 CST
香港 2025年10月20日 /美通社/ -- 韓國觀光公社即將在2025年10月20日至11月30日與首爾觀光財團、仁川觀光公社、京畿觀光公社、釜山觀光公社、大邱廣域市、濟州觀光公社及清州市、網上旅行平台Agoda與klook、多間航空公司和本地旅行社舉辦「逃離日常 週末玩轉韓國」(Weekend Getaway to Korea) 秋冬季韓國旅遊觀光推廣活動。活動以各城市的秋楓冬雪美景作為主題，全力促進香港遊客把握秋冬季節的週末或休假時間，探索首都圈或其以外城市、品嚐當地美食、投入不同特色慶典，逃離煩囂日常，發掘更多未知的樂趣！在推廣期間，韓國觀光公社提供多項優惠和豐富禮品，除了機票住宿優惠之外，不能錯過限定3000份的「遊韓必備禮品包」，內有多功能消費及交通卡「WOWPASS」、5G放題不降速「韓國5天數據卡」、觀光景點入場優惠劵、百貨公司折扣劵、精美紀念品等，名額有限，先到先得！
活動專頁上線 集結所有不容錯過的秋冬遊韓優惠
擔心錯過任何優惠內容？或是想開始計劃秋冬遊韓之旅？「逃離日常 週末玩轉韓國」推廣活動將設有專屬網頁，集結所有機票、住宿、套票和旅遊產品優惠詳情，更有韓國各地區秋冬季的大型慶典、必訪景點和當地美食等旅遊情報，助你妥善安排這次出走之旅！
網頁上線日期：2025年10月20日 (下午5時)
網址：https://getawaytokorea.com.hk
網上旅行平台 Agoda 韓國住宿預訂 優惠
韓國觀光公社將與Agoda合力推出首都圈(首爾、仁川、京畿)、釜山、濟州、大邱、清州住宿設施預訂優惠。今年10月20日起至11月30日如透過Agoda預訂以上地點的住宿，即可分別享有以下優惠：
- 平日入住：＄100折扣*
- 週末入住：＄200折扣* (住宿期間需包含最少一個週末晚上)
*預訂首都圈、釜山及濟州住宿時需滿港幣＄1,300方可享用優惠；預訂大邱及清州住宿時需滿$800方可享用優惠。優惠名額有限，送完即止。優惠活動詳情可留意Agoda 活動專頁。
網上旅行平台 Klook 韓 國住宿及旅遊產品優惠
除了舒適的住宿，要逃離日常當然少不了探索新事物！韓國觀光公社與Klook聯手推出的旅遊產品（如一日導賞團）優惠，今年10月20日起至11月30日期間，用戶可以用優惠價錢一嘗新體驗，發掘生活更多的可能！優惠內容包括：
- 預訂住宿設施滿港幣$1,000，即減港幣$200 (限400名)
- 逢星期一到Klook Hotel Monday頁面或韓國觀光公社Getaway to Korea活動專頁，使用優惠碼預訂住宿設施滿港幣$1,000，將獲得旅遊產品減港幣$200優惠劵乙張，可在活動期間使用 (限200名)
- 預訂旅遊產品滿港幣$300，即減港幣$50 (限400名)
優惠活動詳情可留意Klook活動專頁及Klook Hotel Monday專頁。
本地 3 大旅行社自由行套票優惠
今年10月20日起，凡經永安旅遊、東瀛遊、中國旅行社購買週末遊韓自由行套票，每位可享港幣$150折扣優惠，再額外送「遊韓必備禮品包」。優惠名額有限，先到先得。
4 大航空公司遊韓機票優惠
訂好住宿、規劃好行程，下一步當然要訂機票！在活動期間，以下航空公司將推出不同訪韓機票優惠：
- 韓亞航空：香港至首爾直航（單程或來回均可）機票10%折扣（即日起至11月30日）
- 香港航空：使用優惠碼"REDEYEKR"預訂香港至首爾直航（單程或來回均可）機票可享10%折扣（10月22日至11月4日）
- 濟州航空：香港或澳門來回首爾機票港幣$390起，使用優惠碼"LEAVE2FLY"再享5%折扣；會員預訂2026年2月出發機票港幣$350起，使用優惠碼"JMW2510"再減最多7%（10月22日至10月28日）
- 德威航空：香港至首爾（單程或來回均可）直航機票10%折扣＋額外港幣$80及$140優惠劵（11月3日至30日）
免費換領「遊韓必備禮品包」
凡購買首都圈(首爾、仁川、京畿)、釜山、濟州、大邱、忠清北道的旅遊商品**，而出發日期為2025年10月21日至2025年12月31日，則可填寫對應的網上表格，並親臨銅鑼灣 Korea Plaza 出示相關憑證，免費換領「遊韓必備禮品包」乙份。
禮品包內包括多功能消費及交通卡「WOWPASS」乙張、5G放題不降速「韓國5天數據卡」乙張，並依不同地區度身提供不同旅遊資訊及優惠折扣劵！各地區均設有申請限額，網上表格將於申請人數額滿後關閉，亦不設現場申請填寫表格，額滿即止。活動詳情可留意韓國觀光公社 (香港支社) 社交媒體官方帖文，若有任何爭議，韓國觀光公社會保留最終決定之權利。
填表期間： 2025年10月17日起至額滿
換領期間： 2025年10月20日起至12月12日 換領地址：銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 22 樓 2202-2203 室
換領時間：週一至五 10:00-12:00 & 14:00-18:50 (週末及公眾假期休息)
Korea Plaza 在換領期間將會延長開放至晚上7時; 但已登記之人士須於下午6時50分或之前到達Korea Plaza換領，逾時不侯。
**各地區申請條件如下：
- 首都圈(首爾、仁川、京畿)：已購買香港出發至仁川國際機場機票（機票或機票酒店套票均可，住宿須入住一晚或以上）+ 已購買價值$200以上當地旅遊產品
- 釜山／濟州／大邱：已購買香港出發至當地直航機票 或 已預訂釜山／濟州／慶尚道住宿（入住一晚或以上）
- 忠清北道：已預訂忠清北道住宿（入住一晚或以上） 或 已購買價值$100以上當地旅遊產品
參與「秋冬玩轉韓國」有獎問答遊戲 送Matin Kim T-shirt及旅遊必備禮品
韓國觀光公社將於網上進行六回「秋冬玩轉韓國」有獎問答遊戲。每輪遊戲首20名提交正確答案的參加者將會獲得Matin Kim T-shirt等不同遊韓小禮物。活動詳情可留意韓國觀光公社 (香港支社) 官方帖文。
有獎活動日期：2025年10月24日 (第1輪)、10月31日 (第2輪)、11月7日 (第3輪)、11月14日 (第4輪) 、11月21日 (第5輪) 、11月28日 (第6輪)
得獎公佈日期：2024年11月10日或以後 (第1至3輪)、12月3日或以後 (第4-6輪)
參加方法：
【1】讚好本社 Facebook 專頁 (@KoreaPlazaHK) 或追蹤本社 Instagram 帳戶 (@korea_plaza_ktohk)
【2】讚好「秋冬玩轉韓國」本活動貼文
【3】Google表單内填寫提交正確答案與個人資料
關於韓國觀光公社
韓國觀光公社 (KTO) 是引領韓國旅遊業的主要機構之一，積極推廣各種項目以吸引外國遊客了解韓國的魅力。KTO 與韓國旅遊業界一起通過創造和推廣創意旅遊內容，令世界各地的遊客對韓國留下深刻的印象及記住韓國不同的面貌。另外，KTO 亦希望透過品牌口號「Imagine Your Korea」，希望令韓國成為大家想再次訪問的旅遊目的地。
詳情： https://big5chinese.visitkorea.or.kr/svc/main/index.do
Korea Plaza 韓國旅遊諮詢中心及展覽廳
地址：銅鑼灣告士打道 280 號世貿中心 22 樓 2202-2203 室
電話：2523-8065
電郵：[email protected]
開放時間：星期一至五09:00-12:00 & 13:00-18:00 (星期六、日及公眾假期休息)
