兒童節：玫琳凱凝結粉紅力量，為女童成長譜寫美好篇章

此次活動中，個人愛心美容課打卡最多的記錄來自玫琳凱臺灣督導競尹，達到了66堂。作為加入玫琳凱30年的一名督導，她表示，在幾年前她特地從臺北前往花蓮探訪過一名家扶女孩，這一次能夠通過自己每天的日常工作美容課幫助到遠方的女孩，讓她感到非常自豪。"我真的非常喜歡上美容課，因為美容課有一種治癒人心的力量。很多時候我觀察到當一個女生剛走進來的時候，她好像沒什麼表情，但上完美容課之後可能是因為變漂亮了，可能是因為大家有了很多交流溝通，她們無一例外都看起來都非常開心。"

由玫琳凱臺灣美容督導、顧問們凝聚而成的這股粉紅力量，已連續19年為女童成長書寫美好篇章。2005年，玫琳凱臺灣與家扶基金會共同發起『玫瑰綻放愛心助偏鄉貧困女童計畫』，旨在改善偏遠地區女童的學習環境與教育資源，激勵她們更積極地追求夢想，綻放玫瑰般的亮麗人生。每一年，玫琳凱都會舉辦關懷公益活動或愛心產品義賣，至今已累計捐贈超過1900萬元新臺幣，幫助超過4000名女童。

玫琳凱公司由商業傳奇玫琳凱•艾施女士創辦于1963年，以"豐富女性人生"為其企業使命，目前業務遍佈全球超過35個市場。玫琳凱•艾施曾經說過，相信每個女孩都能獲得成功，只要找到那顆深植於她們內心的偉大種子，並去關愛和教導，使那顆種子開花結果。

SOURCE 玫琳凱