雲康集團首次參加「標普全球企業可持續發展評估」

得分優於全球 89%參評同行企業

香港2024年4月8日 /美通社/ -- 領先的中國醫學運營服務供應商雲康集團有限公司（「雲康」或「集團」；股份代號：2325）欣然公佈其「標普全球企業可持續發展評級」（「S&P Global CSA」）評分結果。

集團於2023年首次受邀參與 S&P Global CSA，憑藉其在環境、社會及管治（ESG）的持續努力，依據各項評分指標，積極作出回應，於標普全球分類醫療行業提供商和服務商行業中，榮獲總分38分，高於行業平均分22分，超越行業89%受評企業。同時，其环境、社會及管治層面的總得分均超越同行。其中，環境 範疇超越52%的同行企業得分；社會範疇得分超越94%的同行企業得分；管治範疇超越78%的同行企業得 分 。

標普全球企業可持續發展評估是全球最大規模的企業可持續發展實踐年度評估之一，通過將企業的各項ESG管理和績效表現量化打分，全面反映企業的ESG管理和信息披露水平，是全球投資者進行可持續投資決策和資料分析的重要依據之一。2023年，全球約239家醫藥行業企業受邀參與評估。榮獲優於全球89%參評同行企業 的成績，代表機構對雲康集團可持續發展實踐的高度認可。

2023年，集團繼續踐行企業社會責任，實現企業與環境、社會共同發展。在環境層面，集團堅持綠色發展，積極搭建氣候變化相關事宜管治體系，加強對氣候變化相關事宜的管理，以應對更為嚴格的ESG披露要求。 在社會層面，集團持續加強對員工、供應鏈、產品質量與服務以及反貪腐等方面的管理，實現高質量發展。 此外，集團積極開展慈善義診、惠民體檢及健康講座等公益活動，發揮專業優勢，回饋社會。憑藉在 ESG 的努力，集團在 2023 年獲得社會各界的廣泛認可，並收穫美國傳媒專業聯盟（LACP）2022年度「遠見獎」四項年報大獎、香港電視廣播有限公司（TVB）《環境、社會及管治大獎》2023之「ESG 特別嘉許獎」， 以及第七屆中國卓越投資者關係評選三項大獎等諸多榮譽。

雲康集團有限公司主席及執行董事張勇先生表示，「作為專業的醫學運營服務提供者，雲康時刻牢記『人人健康』的初心，持續提供專業、精准、高效、便捷的精准醫學檢驗和病理診斷服務，旨在為『健康中國 2023』 宏圖做出貢獻。在大力推進業務發展的同時，集團亦始終堅持將ESG發展理念融入企業經營的方方面面。 我們非常榮幸集團上下的努力能夠獲得認可。未來，我們還將在ESG領域繼續耕耘，再接再厲，並於環境 政策及管理、範圍三排放、氣候管治、氣候績效指標、氣候情景分析、減碳目標、淨零排放承諾等方面持續 施力，以實現經濟效益、環境效益及社會效益的共贏。」

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雲康集團有限公司（股份代號： 2325 ）

雲康集團是中國領先的醫學運營服務提供商，早於2008年雲康便開始面向各級醫療機構提供標準化的醫療診斷服務， 通過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的醫聯體服務網絡，逐漸發展成為醫學運營服務的領先平台。雲康也是中 國領先的醫聯體診斷服務供應商，提供涵蓋醫聯體診斷及診斷外包的全方位醫療健康服務。雲康向中國醫聯體內的合 作醫院提供診斷檢測服務，通過現場診斷中心協助其提升臨床診斷能力。迄今為止，雲康已成功為來自全國416家共建現場診斷中心提供專業服務，截至2023 年12月31日，雲康合作的醫院分佈於中國31個省市。

新聞垂詢

雲康集團有限公司

趙慧 香港辦公室總經理;資本市場及企業傳訊總經理

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網頁： www.yunkanghealth.com

SOURCE Yunkang Group Limited