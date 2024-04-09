無畏資料量爆炸式增長，帶領儲存產業邁向新時代

Mozaic 3+ 是 Seagate 基於 HAMR 熱輔助磁紀錄打造的全新儲存平台

空前實現單碟片容量 3TB、硬碟機 30TB 的超大容量

匯聚多項 Seagate 獨家奈米級核心技術：超晶格鉑合金碟片、電漿寫入磁頭、第 7 代自旋電子讀取磁頭、12nm 整合式控制器

Seagate 執行長 Dave Mosley 表示：「AI 的使用情境提升了原始資料的價值，越來越多企業竭盡所能的把所有資料都儲存起來。」因應此趨勢所產生的大量資料，磁錄密度的重要性更勝以往。Mozaic 3+ 平台不僅採用 HAMR 技術，更結合了多項業界首創的創新技術來提升磁錄密度， 讓客戶能在相同面積內儲存更多資料。

Mozaic 3+ 平台可以做到什麼

容量翻倍：如將目前平均容量為16TB、採用傳統垂直磁性記錄（PMR）技術的硬碟升級為 EXOS 30TB Mozaic 3+技術硬碟，即可在相同佔地面積內讓儲存容量翻倍

減少能耗與碳排：每 TB 耗電量可降低 40%，每 TB 的實體碳排放量減少 55%

降低 TCO：企業將能夠以相同的佔地空間儲存更多資料，省下採購成本

Mozaic 3+ 核心技術

目前 PMR 技術來說，硬碟機最多僅能容納10個碟片。欲從現有的技術框架中找到擴充硬碟容量的方法，其中一個做法為增加儲存密度。 Seagate 長年耕耘磁錄密度創新，透過增加碟片上可儲存的位元數來解決產業痛點，而年初輔發表的 Mozaic 3+ 平台就是集大成之作。Seagate 以 HAMR 熱輔助磁錄技術為本，結合材料科學、量子力學以及奈米科技，以提升磁錄密度。

四大核心技術包含：

超晶格鉑合金碟片（Superlattice Platinum-Alloy Media）：採用了業界首創的鐵鉑合金超晶格結構，確保磁度的穩定性，解決奈米規模下的磁性不穩定問題

電漿寫入磁頭（Plasmonic Writer）：使用奈米光子雷射，在超晶格鉑合金碟片表面上產生奈米級的熱點，精準鎖定資料寫入的區域，以確保穩定可靠地將資料寫入

第 7 代自旋電子讀取磁頭（Gen 7 Spintronic Reader）：採用業界體積最小、靈敏度最高的磁場感應器，可識別磁性的細微變化，確保準確、迅速的讀取資料

12nm整合式控制器（12nm Integrated Controller）： Seagate 自主開發的系統單晶片來有效整合上述的技術，精準協調著主軸馬達轉速、磁頭移動及寫入作業之間的運作

除了企業資料中心以外，Mozaic 3+ 儲存技術也將支援各種使用情境，包含從企業到邊緣運算、NAS、乃至影片與成像應用（VIA）市場等。 Seagate EXOS 系列將是首款應用 Mozaic 3+ 平台的硬碟產品。EXOS 30TB+產品將於本季率先向超大規模雲端客戶大量出貨。更多關於 Mozaic 3+的精彩內容：https://lihi.cc/Y3CdP

關於 Seagate Technology

Seagate Technology 是永續大容量資料儲存解決方案的創新領導廠商。致力於打造突破性技術，協助人們放心地儲存資料並能輕鬆地從中挖掘價值。同時也是目前世界上唯一有能力生產單碟 3TB 磁錄密度的硬碟廠商。

SOURCE SEAGATE