華龍航空獲得「國家級高新技術企業」認證

數字化轉型引領公務航空新紀元

香港2024年4月9日 /美通社/ -- 在公務航空領域，技術創新和數字化轉型已成為推動行業發展的關鍵力量。華龍航空，作為行業的領軍企業，憑藉其在這兩個領域的卓越表現，獲得了「國家級高新技術企業」認證。這一殊榮不僅是對華龍航空在技術創新上不懈努力的認可，更是對其在數字化建設的肯定。

華龍航空自2011年成立以來，始終將客戶需求放在首位，通過持續的技術創新和服務升級，為客戶提供飛機資產全生命周期管理的一站式解決方案。在數字化建設方面，華龍航空持續投入資源，構建了一套覆蓋飛機運行、維修工程、安全管理、客艙服務及財務管理等關鍵環節的數字化運行管理系統。這一系統矩陣的建立，不僅極大提高了公務機的運行效率和管理水平，也為華龍航空的客戶帶來了前所未有的透明化服務體驗。

在當前全球公務航空市場競爭激烈、客戶需求日益多樣化的背景下，華龍航空的數字化轉型戰略顯得尤為重要。通過實時數據分析和智能決策支持，華龍航空能夠為客戶提供更加精準和個性化的服務，從而在激烈的市場競爭中保持領先地位。此外，數字化技術的全面應用也為華龍航空在節能減排、推動綠色航空方面提供了有力支撐，這與全球航空業的可持續發展趨勢不謀而合。

華龍航空負責人強調：「數字化建設是推動華龍航空技術創新和服務升級的關鍵。它不僅優化了運營流程，更讓華龍航空能夠深入洞察客戶需求，確保提供卓越的飛行體驗，實現安全與效率的完美結合。」

榮獲「國家級高新技術企業」認證，對華龍航空而言，既是對其在公務航空領域創新實踐的肯定，也是對其未來發展潛力的期待。展望未來，華龍航空將繼續堅持科技創新，深化數字化轉型，致力於成為全球公務航空行業的引領者。同時，公司也將積極響應國家政策，加強與國內外科研機構的合作，共同推動中國公務航空行業的持續健康發展，為全球航空業的綠色轉型和智能化升級貢獻中國智慧。

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SOURCE 華龍航空