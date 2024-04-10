為支援正在智利和阿根廷開展的實地考察和研究，湯普金斯自然保護組織將檔案存放在史丹福大學圖書館

湯普金斯自然保護組織由 The North Face 和 Esprit 已故創辦人 Doug Tompkins 和 Patagonia, Inc. 前任行政總裁 Kris Tompkins 共同創立。

加州史丹福2024年4月10日 /美通社/ -- 湯普金斯自然保護組織及其聯合創辦人和捐助者 Kristine McDivitt Tompkins 和已故的 Douglas R. Tompkins 將其個人檔案及其在南美的保護和再野生化工作檔案捐贈給史丹福大學圖書館。 此等歷史、法律和科學記錄將直接惠及史丹福大學在智利和阿根廷開展實地考察和研究的師生以及對土地保護倡議感興趣的人士，而前者從事的正是史丹福大學一直延續至今的一項傳統工作。

為了應對全球氣候變化和生物多樣性喪失之危機，湯普金斯自然保護組織及其獨立的非牟利後代組織阿根廷復野 (Rewilding Argentina) 和智利復野 (Rewilding Chile) 花了 30 多年的時間保護和再野生化相互依存的大型野生景觀，以使人類社區、動物和植物均能茁壯成長。 湯普金斯自然保護組織與公共和私人合作夥伴合作，推動建立或擴建了包括兩個海洋國家公園在內的 15 個國家公園，并將阿根廷和智利 1480 萬英畝的土地和 3000 萬英畝的海洋作為完整的生態系統予以保護。在 National Geographic Documentary Films 於 2023 年發行的《Wild Life》 中介紹了此故事的始末。

Kristine McDivitt Tompkins 和已故的 Douglas R. Tompkins。©Tompkins Family Archives.

「這部電影鼓舞人心、悲壯宏偉，在我們準備開放湯普金斯自然保護組織的檔案供研究之際，其是当代學術界需要的一个契机」，Ida M. Green University 圖書館館長兼副教務長 Michael A. Keller 說道，「我預計史丹福大學將會在很長一段時間內積極與這些組織合作，履行其使命，为此，我希望各年級的學生都有機會在校園或現場參與他們的專案。我們特別感謝 Kris Tompkins 将檔案存放在史丹福大學，籍由此，善意的學者和生態環保主義者能極好地利用此档案。」

Kris Tompkins 说道：「 雖然我們在南美的一角開展工作，但是我們起源于灣區，在此地，Doug Tompkins 在商界大獲成功，并開始了一場偉大的冒险，這為我們的第二步行動奠定了基礎。在第二步行動中，我與 Doug 一起，透過保護地球和再野生化，『向地球支付租金』(pay rent to the planet)。 史丹福大學是許多 McDivitts 家族成員的母校，學校對我們家族成員的教育和價值觀形成過程都有一定的影響。因此，將湯普金斯自然保護組織的檔案、Doug 和我本人的檔案存放在史丹福大學是很合適的，我們希望這些檔案能激勵來自各個領域的優秀學生共建一個更原生態、更公平、更美麗的星球。」

湯普金斯自然保護組織檔案由三個與眾不同的檔案集組成。第一個是 Douglas R. Tompkins 檔案集，其中記錄了 The North Face 和 Esprit 的共同創辦人 Douglas R. Tompkins (1943-2015) 生平重要事迹及后來演變成湯普金斯自然保護組織的幾個非牟利組織的里程碑事件。 此檔案集包含了他與某些人的通信和對話，而正是這些人影響了他從一個資本主義企業家轉變成一名社會活動家，再轉變成慈善家。具有學術價值的內容是 Doug Tompkins 書寫或收集的、出版和未出版的多媒體材料，諸如他對生態農業和有機農業的興趣、他在此領域內曾參與的專案、他的登山和激流皮划艇經驗以及 Foundation for Deep Ecology 的宗旨：地球上的所有生命都具有內在價值，不論其對人類的用途有多大。

Kristine McDivitt Tompkins 檔案集記錄了其同名人物 Patagonia Inc. 的前任行政總裁、湯普金斯自然保護組織的現任總裁和共同創辦人的職業生涯。 Kris Tompkins 於 1994 年與 Doug Tompkins 結婚，Doug Tompkins 于 2015 年在一次皮划艇事故中意外喪生，此后，由 Kris Tompkins 繼續保護其遺產。此檔案集中的獨家材料記錄了她是如何創建 Conservacion Patagonia 的。Conservacion Patagonia 是一家專注于保護智利和阿根廷巴塔哥尼亞地區土地的組織。 Kris Tompkins 是第一位被授予卡內基慈善獎的自然資源保護主義者，她被任命為聯合國保護區環境計劃的贊助人，最近還獲得了 Ken Burns American Heritage Prize。

湯普金斯自然保護組織檔案集包括書籍、贈款、法律檔案、文章、採訪、相片、電影和其他資料。湯普金斯自然保護組織最早的文件和出版物記錄了其創立宗旨、成立與管理情況，其前身為組織形式，主要業務涉及創建陸地和海洋公園。此次捐贈后，史丹福大學的研究人員將能夠研究環境行動主義計劃的各個方面，此項計劃涉及多方面且持續有效。

人文科學學院 Paul S. 和 Billie Achilles 環境生物學教授 Elizabeth A. Hadly 说道：「世界上很少有地方會像巴塔哥尼亞那樣損失慘重。 在 Tompkins 夫婦在巴塔哥尼亞開展工作的同時，我也曾在那里做過研究，挖掘過去一萬年來的動植物動態，嘗試解開南美和北美縱然在同一緯度上但氣候溫和的南美為什么生物多樣性不如北美的疑問， 并且探索一種社會特有的小型哺乳動物 (tuco-tuco) 遗传瓶颈之谜，最終我們得知因安第斯山脈史前爆發過火山而孕育了這種動物。」

史丹福大學在該地區的研究仍在繼續。諸如，史丹福大學杜爾可持續發展學院的 W.M.Keck 地球科學教授 Robert Dunbar 多年來一直在記錄巴塔哥尼亞湖沉積物的氣候變化情況；去年夏天，他帶領一群史丹福大學本科生到巴塔哥尼亞進行研學，在實地學習和社區探索間取得平衡。

史丹福杜爾可持續發展學院 Welton Joseph 和 Maud L'Anphere Crook 教授兼地球、能源與環境科學學院院長兼名譽教授 Stephan A. Graham 說道：「我和我的研究生在最南端的巴塔哥尼亞進行了長達 25 年的實地研究，僅我的團隊就獲得了 12 個博士學位。 因此，我們對它的魅力和生態意義有著敏銳的認識。 史丹福大學杜爾學院的指導宗旨是透過研究、教育、創新和服務方面的卓越表現，創造一個人類和自然協調一致並永久繁榮的未來。其學術部門探索的主題范圍甚廣，有地質學、海洋系統、生態系統及人類與生態系統的相互作用。因此，史丹福杜爾可持續發展學院的目標與湯普金斯自然保護組織的出色工作十分契合。」

現定 2024 年 4 月 22 日地球日下午 4:30 在史丹福大學校園的 Traitel 大樓舉辦一場湯普金斯自然保護組織和 Tompkins 家族捐贈檔案的慶祝活動。該項活動免費，但需要注冊。在檔案處理過程中，嶄時無法瀏覽此檔案集，如要諮詢其可用性和學術使用問題，請聯繫地球和環境科學圖書館館員 Alma Parada。

媒體聯絡：

斯坦福大學圖書館：Sonia Lee，[email protected]

湯普金斯自然保護組織: Carolyn McCarthy，[email protected]

SOURCE Stanford University Libraries