中電金信與東亞銀行合作開發客戶關係管理解決方案

支持無縫的客戶服務體驗，提升業務效能和表現

香港2024年4月11日 /美通社/ -- 數碼轉型專家中電金信宣佈與東亞銀行有限公司（「東亞銀行」 或 「該行」）合作，共同開發一套全新的客戶關係管理（Customer Relationship Management）解決方案，為該行的客戶提供升級的無縫理財體驗。

中電金信將利用其名為「源啟」的金融級數字底座和近三十年的行業專業知識，與東亞銀行合作打造全新的客戶關係管理解決方案，助該行加强關鍵績效指標(KPI)和銷售過程管理、發掘更多客戶分析資訊，並更有效率地利用數據驅動決策，以進一步推進東亞銀行的OneBank策略，推動其業務營運的數碼化和自動化進程，拓展跨境業務。

東亞銀行於1918年在香港成立，是一家具領導地位的香港金融服務集團，於全球設有約130個網點，為客戶提供全面的批發銀行、個人銀行、財富管理和投資服務。該行已展開全方位的數碼轉型旅程，於2022年推出了OneBank策略，致力讓客戶在東亞銀行的全球網點均能獲得無縫的優質理財體驗。

與東亞銀行開展是次合作之前，中電金信已經是東亞銀行附屬公司——東亞銀行(中國)有限公司(「東亞中國」)的長期合作夥伴，為其數碼轉型戰略和核心銀行系統提供資訊科技相關的顧問服務。

東亞銀行集團資訊總監、總經理兼科技及生產力促進處主管梁兆恩表示：「作為一家具領導地位的香港金融服務集團，東亞銀行致力為客戶提供無縫的跨境銀行服務。與中電金信的客戶關係管理項目，是我們落實銀行OneBank策略的重點項目之一。我們將繼續尋求新合作機會，在聯繫日益緊密的數碼世界中，為客戶提供便捷的銀行服務。」

中電金信港澳事業部總經理朱巧琳表示：「與東亞銀行一樣，我們深知創新和合作對於打造能夠提升客戶服務和業務增長的金融科技解決方案至關重要。本次合作不僅能夠支持東亞銀行的OneBank策略，更將提升中電金信的港澳業務能力，進一步支持香港和大灣區的銀行以及金融行業的發展。」

關於中電金信

中電金信成立於1995年，在中國及海外市場共聚42,000名僱員，累積服務600逾家金融機構、160逾家《財富》五百強企業。中電金信連續六年位列IDC中國銀行業IT解決方案市場份額第一名，連續八年入選IDC全球金融科技百強。其嚴格的質量與管理原則通過CMMIL5、ISO27001、ISO9001、ISO20000等多項國際認證，在軟件研發的項目管理、質量管理和工程管理等方面保持全球領先水準。

SOURCE 中電金信