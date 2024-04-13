應科院智慧城市科技亮相國際創科展

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香港應用科技研究院（應科院）

13 4月, 2024, 14:59 CST

香港2024年4月13日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院(應科院)積極參與創新科技及工業局舉辦的「國際創科營商周」，包括由香港特區政府資助的旗艦活動「數字經濟峰會」和「香港國際創科展」(InnoEX)。這兩項國際創科盛事現正於香港會議展覽中心舉行，應科院於InnoEX展出多項備受矚目的創新科技，讓未來智慧城市活現眼前；更分別與智慧城市聯盟及數碼港於峰會中合辦「能源、環境與出⾏論壇」和「智慧⾦融論壇」，合共吸引了超過500名來自各地的創科界翹楚、企業家、意見領袖和投資者參與。

開創智慧出行與永續發展的未來藍圖

應科院在香港國際創科展上展示的創新科技深受歡迎。應科院行政總裁葉成輝博士（左三）歡迎香港特區政府財政司司長陳茂波先生（左四）蒞臨參觀，了解我們的創新科研成果。
應科院在香港國際創科展上展示的創新科技深受歡迎。應科院行政總裁葉成輝博士（左三）歡迎香港特區政府財政司司長陳茂波先生（左四）蒞臨參觀，了解我們的創新科研成果。
創新科技及工業局局長孫東教授、政府資訊科技總監黃志光工程師、創新科技及工業局副局長張曼莉女士及香港貿發局總裁方舜文女士參觀應科院於「香港國際創科展」的展位，體驗車聯網和無人車技術帶來的道路安全及便利。
創新科技及工業局局長孫東教授、政府資訊科技總監黃志光工程師、創新科技及工業局副局長張曼莉女士及香港貿發局總裁方舜文女士參觀應科院於「香港國際創科展」的展位，體驗車聯網和無人車技術帶來的道路安全及便利。
應科院行政總裁葉成輝博士為「數字經濟峰會」的「能源、環境與出行論壇」致歡迎辭。
應科院行政總裁葉成輝博士為「數字經濟峰會」的「能源、環境與出行論壇」致歡迎辭。
（圖左至右) 應科院行政總裁葉成輝博士、香港特區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士，及智慧城市聯盟創辧人及榮譽會長鄧淑明女士於會上合照。
（圖左至右) 應科院行政總裁葉成輝博士、香港特區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士，及智慧城市聯盟創辧人及榮譽會長鄧淑明女士於會上合照。
應科院在香港國際創科展上展示的創新科技深受歡迎。應科院行政總裁葉成輝博士（左三）歡迎香港特區政府財政司司長陳茂波先生（左四）蒞臨參觀，了解我們的創新科研成果。 創新科技及工業局局長孫東教授、政府資訊科技總監黃志光工程師、創新科技及工業局副局長張曼莉女士及香港貿發局總裁方舜文女士參觀應科院於「香港國際創科展」的展位，體驗車聯網和無人車技術帶來的道路安全及便利。 應科院行政總裁葉成輝博士為「數字經濟峰會」的「能源、環境與出行論壇」致歡迎辭。 （圖左至右) 應科院行政總裁葉成輝博士、香港特區政府環境及生態局副局長黃淑嫻女士，及智慧城市聯盟創辧人及榮譽會長鄧淑明女士於會上合照。

「能源、環境與出⾏論壇」旨在探索如何融合創新科技為智慧出行釋放變革潛力，促進節能實踐，打造更綠色的環境。

應科院行政總裁葉成輝博士致辭時說：「應科院矢志成為接通尖端科技與實踐應用的橋樑，我們致力研發驅動經濟向前發展的解決方案，建設更智慧的城市，改善市民生活。為了實現這個願景，我們深明與科技生態圈不同持份者緊密合作的重要性，攜手並進共同探索技術商業化機遇，推動香港經濟騰飛，為社會帶來裨益。」

AECOM 先進移動、支付系統及自動化技術副總裁 Suzanne Murtha女士、NVIDIA 亞太區開發者發展總監李銘博士應邀發表主題演講，介紹「eVTOL – 以飛行器譜寫空中交通的未來」，以及「NVIDIA Grace賦能新能源增長」。此外，應科院的創新思維首席總監陳建龍先生、智慧出行總監蘇棟哲先生，以及金融科技、房地產科技、藝術科技高級總監李漢恩先生，在專題討論環節與多位行業領袖深入探討電動車與自動駕駛汽車、智慧交通系統及可持續基建設施的最新發展，並討論如何應用科技以優化交通網絡、減少碳排放及提高能源效益。

聚焦車聯網、數字孿生及生成式人工智能

應科院以未來智慧城市為主題，在InnoEX展出車聯網和無人車技術，參觀者可以透過虛擬無人車遊戲，以互動方式體驗車聯網技術帶來的道路安全及便利。展覽更展示了數字孿生機械臂，極端天氣數碼管理平台MetaBrain及生成式人工智能等技術，從新型工業化、數字城市政策及管理、藝術創作等不同層面，全面構建智慧城市，為未來發展奠下基礎。

「數字經濟峰會」(4月12-13日)由香港特區政府及數碼港主辦，應科院是合辦機構之一，今年的主題是「智創無限 成就可持續未來」。而「香港國際創科展」(4月13-16日)由香港特區政府及香港貿易發展局主辦，應科院的展位位於香港會議展覽中心3C展覽廳C02展位。

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,400項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org

圖片下載：https://bit.ly/3vGpZFN 

SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）

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