應科院智慧城市科技亮相國際創科展

「能源、環境與出⾏論壇」旨在探索如何融合創新科技為智慧出行釋放變革潛力，促進節能實踐，打造更綠色的環境。

應科院行政總裁葉成輝博士致辭時說：「應科院矢志成為接通尖端科技與實踐應用的橋樑，我們致力研發驅動經濟向前發展的解決方案，建設更智慧的城市，改善市民生活。為了實現這個願景，我們深明與科技生態圈不同持份者緊密合作的重要性，攜手並進共同探索技術商業化機遇，推動香港經濟騰飛，為社會帶來裨益。」

AECOM 先進移動、支付系統及自動化技術副總裁 Suzanne Murtha女士、NVIDIA 亞太區開發者發展總監李銘博士應邀發表主題演講，介紹「eVTOL – 以飛行器譜寫空中交通的未來」，以及「NVIDIA Grace賦能新能源增長」。此外，應科院的創新思維首席總監陳建龍先生、智慧出行總監蘇棟哲先生，以及金融科技、房地產科技、藝術科技高級總監李漢恩先生，在專題討論環節與多位行業領袖深入探討電動車與自動駕駛汽車、智慧交通系統及可持續基建設施的最新發展，並討論如何應用科技以優化交通網絡、減少碳排放及提高能源效益。

聚焦車聯網、數字孿生及生成式人工智能

應科院以未來智慧城市為主題，在InnoEX展出車聯網和無人車技術，參觀者可以透過虛擬無人車遊戲，以互動方式體驗車聯網技術帶來的道路安全及便利。展覽更展示了數字孿生機械臂，極端天氣數碼管理平台MetaBrain及生成式人工智能等技術，從新型工業化、數字城市政策及管理、藝術創作等不同層面，全面構建智慧城市，為未來發展奠下基礎。

「數字經濟峰會」(4月12-13日)由香港特區政府及數碼港主辦，應科院是合辦機構之一，今年的主題是「智創無限 成就可持續未來」。而「香港國際創科展」(4月13-16日)由香港特區政府及香港貿易發展局主辦，應科院的展位位於香港會議展覽中心3C展覽廳C02展位。

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,400項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽 www.astri.org 。

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SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）