永利隆重揭曉首屆「永利臻典----中國葡萄酒大賽」得獎名單

永利澳門有限公司總裁、董事會副主席兼執行董事陳志玲表示：「永利全新推出的葡萄酒評選盛事，旨在推介擁有卓越品質的中國佳釀，彰顯永利和澳門旅遊業國際化的精緻服務。作為全球範圍內榮獲最多《福布斯旅遊指南》五星大獎的獨立酒店品牌，我們遵循最權威和專業的葡萄酒品鑒體系，為參賽酒品打造了一場頂尖水平的國際交流盛事，與中國各地的專家一起將中國葡萄酒推廣至更大的國際舞台，加強中國酒莊在全球範圍的高端品牌聲譽，同時擴大了中國產品的海外消費市場。讓我們積極發揮澳門『世界旅遊休閒中心』的功能，用好 澳門『創意城市美食之都』這張名片，集結中國頂尖酒莊、優質葡萄酒產業，展示中國品牌的實力，共同為澳門旅遊業發展注入新質生產力！」

澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華表示：「美酒配佳餚，是盛宴的重要組成部分。澳門作為『創意城市美食之都』，具有多元美食文化共存的特色。旅遊局樂見澳門綜合度假休閒企業，聯同業界同仁積極舉辦具有多元特色的盛事活動，擦亮『美食之都』名牌，共同協力發揮澳門『世界旅遊休閒中心』的功能，促進澳門旅遊業和關聯產業的可持續發展。」

一眾主禮嘉賓為萬眾期待的頒獎典禮進行了簡單而隆重的開幕儀式，當中包括澳門特別行政區政府旅遊局局長文綺華、澳門特別行政區貿易投資促進局行政管理委員會主席余雨生、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部副處長楊毅、永利澳門有限公司總裁、董事會副主席兼執行董事陳志玲、「永利臻典——中國葡萄酒大賽」評審團主席麥德華（Eddie McDougall）、永利澳門有限公司營運總裁兼執行董事羅偉信 （Frederic Luvisutto）、評審團組長朱利安MW（Julien Boulard MW） 以及評審團監事 Chris Ashton。

永利臻典年度最佳中國葡萄酒

27位全球頂尖權威評審，包括七位葡萄酒大師MW、三位侍酒大師 MS、釀酒師、培訓師、作家、酒店業者及葡萄酒買手等頂尖專家，以盲評方式品評來自近 200 家中國葡萄酒酒莊的700款參賽酒品。評審團陣容鼎盛，當中主席麥德華及三位副主席——葡萄酒大師趙鳳儀 MW（Fongyee Walker MW）、朱簡 MW（Gus Zhu MW）和 Andrew Caillard MW 更是業界舉足輕重的人物。

所有參賽葡萄酒先經評審逐一品評及評分以角逐銅獎（85-89 分）、銀獎（90-94 分）及金獎（95-100 分），而所有金獎得主會爭奪「年度最佳中國葡萄酒」大獎、 以及「永利臻典獎」、「卓越品種獎」及「產區冠軍獎」三大類別下表彰卓越品種和優秀產區的 23 個單項大獎。在每個獎項類別中獲得「最佳」銜頭的中國葡萄酒立下了無可比擬的行業標竿，促進業界繼續精益求精。

除了大賽晚宴及頒獎典禮，此大賽頒獎週更舉行了一系列精彩的中國葡萄酒搭配美食盛宴以及由權威葡萄酒專家主持的葡萄酒大師班。知名釀酒師戴鴻靖主持了葡萄酒品釀搭配大師班；葡萄酒學教授馬會勤則於兩場大師班向賓客分別講解山東、新疆與寧夏產區的葡萄酒。是次盛事由備受尊崇的朱利安MW及超過400位賓客於星期五在永利澳門宴會廳的中國葡萄酒酒會揭開序幕。朱利安MW更主持了「中國精品酒莊座談會」，與一眾酒莊代表和釀酒師與嘉賓們分享對中國葡萄酒產業的洞察和見解。

承接著是次盛大頒獎典禮，永利欣然宣布2025年度「永利臻典——中國葡萄酒大賽」將於2024年5月1日起接受參賽申請，繼續致力為一眾中國葡萄酒酒莊、釀酒商設立一個國際平台以展現中國葡萄酒頂尖的品質，開創中國葡萄酒嶄新標準。

頒獎典禮後慶祝活動：中國載譽葡萄酒品鑒月

「永利臻典——中國葡萄酒大賽」旨在為中國葡萄酒酒莊提供策略上的支持，加強他們在高端市場的品牌聲譽。獲獎酒品不僅能獲頒「永利臻典奬」標籤，為了進一步實現這目標，更將受邀參加大師班、業界品鑒會、賓客品鑒會、媒體品鑒會以及各大盛宴。

永利一向致力推廣中國精品葡萄酒和優秀的中國葡萄酒酒莊，並將於5月推出「中國載譽葡萄酒品鑒月」推廣活動，以獲獎中國美酒搭配全球美饌，展示中國葡萄酒的卓越品質。賓客將可在永利旗下星級食府品嚐精心打造的餐酒搭配菜單，包括位於永利皇宮的譚卉、永翠宮、永利扒房和「泓」日本料理，以及永利澳門的京花軒、湖畔意廊和「泓」日本料理，體驗非凡的美酒佳餚之旅。

賓客亦可到永利旗下的酒吧，包括鴻翊廷、「霞」酒廊、「炫」酒廊和永利吧輕鬆休閑地品嚐得奬中國葡萄酒。

永利後續將舉行一系列由知名葡萄酒專家所主持的大師班及餐酒美饌體驗，發掘來自寧夏、山東、山西、河北、雲南、四川和新彊等中國葡萄酒產區的精品葡萄酒與美食。

欲了解更多關於「永利臻典——中國葡萄酒大賽」的得獎名單和5月份的「中國載譽葡萄酒品鑒月」推廣活動詳情，可參閱官方網站：https://www.wynnresortsmacau.com/zh-hk/wynn-palace/whats-on/wynn-signature-chinese-wine-awards

SOURCE Wynn Macau and Wynn Palace