新華絲路：中聯重科智能高機以高空作業機械創新謀求高質量發展

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新華絲路

15 4月, 2024, 09:41 CST

北京2024年4月15日 /美通社/ -- 中國領先的高科技裝備制造商中聯重科近日發布年報，年報顯示其高空作業機械板塊的營收已超過50億元，其中大部分來自其子公司——中聯重科智能高空作業機械有限公司（以下簡稱「中聯重科智能高機」）。

自2018年10月開始布局高空作業機械業務以來，中聯重科智能高機在短短六年時間裡，營收從零增長到超過50億元，成為高空作業機械領域中國前三、全球第六的制造商。

圖為客戶在中聯智慧產業城智能高空作業機械園區觀摩各類高機產品
圖為客戶在中聯智慧產業城智能高空作業機械園區觀摩各類高機產品
圖為湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司行業領先的智能工廠一景
圖為湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司行業領先的智能工廠一景
圖為客戶在中聯智慧產業城智能高空作業機械園區觀摩各類高機產品 圖為湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司行業領先的智能工廠一景

2019年，該公司推出鋰電剪叉式高空作業平台，不斷突破電動力核心技術。隨後又推出100多款新能源產品，銷售占比超過90%，超越歐美品牌。

該公司的高空作業機械產品覆蓋從4米到72米的作業高度，其中包括全球最高的直臂式高空作業平台，推動行業向超高臂架和智能化發展。

截至今年3月底，中聯重科智能高機已獲得專利231項，其中發明專利69項，實用新型專利103項，外觀設計專利59項，此外，還獲得了9項計算機軟件著作權。

該公司深度融合人工智能、物聯網等現代技術，為產品賦予了智能故障診斷和安全預警功能，提升了操作的便捷性和安全性。

產品不僅暢銷國內市場，還出口到全球100多個國家和地區，代表了中國品牌在歐美市場的重大突破。

此外，該公司還實施了屋頂光伏、塗裝工序揮發性有機化合物(VOC)零排放等措施，實現了生產過程的節能減排和綠色制造。

中聯重科智能高機將繼續推進科技創新，拓展應用場景，推動高空作業機械向智能化、綠色化轉型發展。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/339659.html

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