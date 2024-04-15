新華絲路：中聯重科智能高機以高空作業機械創新謀求高質量發展
15 4月, 2024, 09:41 CST
北京2024年4月15日 /美通社/ -- 中國領先的高科技裝備制造商中聯重科近日發布年報，年報顯示其高空作業機械板塊的營收已超過50億元，其中大部分來自其子公司——中聯重科智能高空作業機械有限公司（以下簡稱「中聯重科智能高機」）。
自2018年10月開始布局高空作業機械業務以來，中聯重科智能高機在短短六年時間裡，營收從零增長到超過50億元，成為高空作業機械領域中國前三、全球第六的制造商。
2019年，該公司推出鋰電剪叉式高空作業平台，不斷突破電動力核心技術。隨後又推出100多款新能源產品，銷售占比超過90%，超越歐美品牌。
該公司的高空作業機械產品覆蓋從4米到72米的作業高度，其中包括全球最高的直臂式高空作業平台，推動行業向超高臂架和智能化發展。
截至今年3月底，中聯重科智能高機已獲得專利231項，其中發明專利69項，實用新型專利103項，外觀設計專利59項，此外，還獲得了9項計算機軟件著作權。
該公司深度融合人工智能、物聯網等現代技術，為產品賦予了智能故障診斷和安全預警功能，提升了操作的便捷性和安全性。
產品不僅暢銷國內市場，還出口到全球100多個國家和地區，代表了中國品牌在歐美市場的重大突破。
此外，該公司還實施了屋頂光伏、塗裝工序揮發性有機化合物(VOC)零排放等措施，實現了生產過程的節能減排和綠色制造。
中聯重科智能高機將繼續推進科技創新，拓展應用場景，推動高空作業機械向智能化、綠色化轉型發展。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/339659.html
SOURCE 新華絲路
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