新華絲路：中聯重科智能高機以高空作業機械創新謀求高質量發展

2019年，該公司推出鋰電剪叉式高空作業平台，不斷突破電動力核心技術。隨後又推出100多款新能源產品，銷售占比超過90%，超越歐美品牌。

該公司的高空作業機械產品覆蓋從4米到72米的作業高度，其中包括全球最高的直臂式高空作業平台，推動行業向超高臂架和智能化發展。

截至今年3月底，中聯重科智能高機已獲得專利231項，其中發明專利69項，實用新型專利103項，外觀設計專利59項，此外，還獲得了9項計算機軟件著作權。

該公司深度融合人工智能、物聯網等現代技術，為產品賦予了智能故障診斷和安全預警功能，提升了操作的便捷性和安全性。

產品不僅暢銷國內市場，還出口到全球100多個國家和地區，代表了中國品牌在歐美市場的重大突破。

此外，該公司還實施了屋頂光伏、塗裝工序揮發性有機化合物(VOC)零排放等措施，實現了生產過程的節能減排和綠色制造。

中聯重科智能高機將繼續推進科技創新，拓展應用場景，推動高空作業機械向智能化、綠色化轉型發展。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/339659.html

SOURCE 新華絲路