「國際電影創作營」公佈入選創投項目

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金沙中國有限公司

15 4月, 2024, 13:57 CST

活動由亞洲電影大獎學院主辦  金沙中國為贊助單位之一
為澳門電影產業發展奠定里程碑

澳門2024年4月15日 /美通社/ -- 於4月9日至13日期間在金沙中國旗下綜合度假村舉行的「國際電影創作營」周六於澳門倫敦人舉行頒獎典禮及閉幕儀式。是次創作營由亞洲電影大獎學院主辦，金沙中國有限公司為贊助單位之一。

活動邀請世界頂級的電影工作者擔任導師，在電影創意與商業範疇為有志於電影行業發展的年青一代進行專業指導，冀透過彼此間的藝術交流，豐富創作者的創意潛力，增強他們對行業的認識及鞏固其實戰能力，為他們日後的電影之路奠下良好根基。參與創作營的學員更可獲製作費贊助，其創作成品亦會透過亞洲電影大獎學院獲海外放映的機會。創作營由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局和澳門特別行政區政府文化局擔任指導單位；創意香港及電影發展基金亦為贊助單位。

「國際電影創作營」參加者周六出席於澳門倫敦人舉行的「電影製作的前瞻與未來」座談會，透過一眾電影製作人分享業界經驗，了解他們如何在競爭激烈的行業環境中成就矚目佳作。 左至右：香港導演、「國際電影創作營」嘉賓講者陳詠燊、黃綺琳及吳煒倫
「國際電影創作營」參加者周六出席於澳門倫敦人舉行的「電影製作的前瞻與未來」座談會，透過一眾電影製作人分享業界經驗，了解他們如何在競爭激烈的行業環境中成就矚目佳作。 左至右：香港導演、「國際電影創作營」嘉賓講者陳詠燊、黃綺琳及吳煒倫
16位「國際電影創作營」參加者與一眾嘉賓周六出席於澳門倫敦人舉行的「國際電影創作營」頒獎典禮及閉幕儀式。
16位「國際電影創作營」參加者與一眾嘉賓周六出席於澳門倫敦人舉行的「國際電影創作營」頒獎典禮及閉幕儀式。
「國際電影創作營」參加者周六出席於澳門倫敦人舉行的「電影製作的前瞻與未來」座談會，透過一眾電影製作人分享業界經驗，了解他們如何在競爭激烈的行業環境中成就矚目佳作。 左至右：香港導演、「國際電影創作營」嘉賓講者陳詠燊、黃綺琳及吳煒倫 16位「國際電影創作營」參加者與一眾嘉賓周六出席於澳門倫敦人舉行的「國際電影創作營」頒獎典禮及閉幕儀式。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「本次港澳兩地破天荒跨域合作，促成首屆『國際電影創作營』，來自亞洲各地的優秀電影人才更雲集本澳，為一眾未來電影界棟樑提供指路明燈，成為澳門電影產業發展的重要里程碑。創作營師資陣容強大，規劃完善，報名反應遠超預期。金沙中國十分榮幸成為活動的合作單位，我們將繼續以培育電影人才為使命，致力推動澳門乃至亞洲電影業更上一層樓。在此感謝亞洲電影大奬學院舉辦是次創作營，並祝賀獲得資助的電影創作人。期望所有創作營的學員堅持信念，勇敢實現夢想。」

首屆「國際電影創作營」共收到來自全亞洲各地共550份報名申請，反應熱烈。經過一輪嚴格遴選後，專業評審團選出最後16強參與創作營，及後亦從中選出八個創投項目。各獲選者將以「我的家鄉」為主題拍攝一部短片，除了獲專業導師指導整個拍攝工作外，更可獲港幣30萬元資金贊助以完成作品。亞洲電影大獎學院將於每年舉辦的亞洲電影巡迴放映節目內播放作品，亦會協助獲選者報名參加國際性電影節，藉此增加他們在國際影壇的曝光率和發展機會。

導師團隊及嘉賓講者陣容鼎盛，包括著名電影節總監、製片人及作家高思雅；香港著名導演及編劇張婉婷；新加坡著名導演及編劇陳哲藝，以及澳門新銳導演徐欣羨及孔慶輝等。

周六舉行的創作營頒獎典禮及閉幕儀式上公佈八個獲資助的電影計劃；同場舉行「電影製作的前瞻與未來」座談會，邀請一眾電影製作人分享業界經驗，了解他們如何在競爭激烈的行業環境中，成就一齣齣矚目佳作。

上述贊助是金沙中國持續履行培育本地藝術人才承諾的舉措。公司一直全力配合特區政府「1+4」經濟適度多元的發展方針，同時積極推進「旅遊+」及「文化+」跨界融合。

八個獲資助的電影計劃包括：

導演

國家／地區

電影計劃

宋東旭

中國內地

騎你的馬

李澤恒

香港

甜酸苦

馬慧妍

澳門

花爆

Lkhagvadulam Purev-ochir

蒙古

A South Facing Window

陳筠

中國內地

捉交替

杜震謙

香港

從前有座山

藍天

中國內地

回到家鄉

Ines Sothea

柬埔寨

Homecoming Waves

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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