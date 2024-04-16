摩飛電器宣佈品牌戰略升級，同時推出多項創新產品

16 4月, 2024, 14:00 CST
倫敦2024年4月16日 /美通社/ -- 以高品質、英倫風、創新產品著稱的知名品牌摩飛電器(Morphy Richards)日前自豪宣佈升級品牌戰略，並提出了新口號「Smart Ideas for Your Life」（為您的生活提供智慧創意）。此次戰略升級以「 創新」和「 智慧創意」為重點，旨在拓寬產品和服務範圍。其目標是倡導一種以創新為驅動力的生活方式，不僅注重家居體驗，還關注人們對戶外活動的熱情，並提供更多便攜的選擇。
為配合品牌定位升級，摩飛電器將在全球範圍內推出體現智能生活精髓的產品。今年3月，摩飛電器在2024上海AWE（中國家電及消費電子博覽會）期間向中國市場發佈了多款創新產品，包括可折疊多功能烹飪鍋和手持風扇。這些創新產品從多個方面提升了生活品質，體現了當今獨特的生活智慧。
可折疊多功能烹飪鍋是摩飛電器致力創新和智慧生活的見證。它讓用戶可以同時煎煮不同的食物，是家庭聚餐或社交聚會的理想選擇。對於戶外愛好者來說，它的可折疊性可謂是一項革新，既方便運輸儲存，又不影響功能。無論是在家享用溫馨的晚餐還是野營探險，這款烹飪鍋都能滿足任何場合的烹飪需求。
同樣令人印象深刻的還有手持風扇，它是摩飛電器致力提高生活舒適度和便利性的象徵。這款小巧的設備擁有13.7米/秒的出色風速，可即刻緩解炎熱。它的快速充電功能和超長電池壽命使其成為家庭、辦公、戶外等各種環境中的可靠伴侶。風扇不僅僅是一個小物件，更是一種生活方式的選擇，體現了現代生活的智能、高效、靈活等特點。
摩飛電器致力推出更多創新解決方案，滿足世界各地人們的幸福生活需求。2024年，該品牌將推出更多創新產品，並渴望與商業夥伴分享「 創新啟迪進步」的使命。
欲瞭解更多信息，請訪問https://global.morphyrichards.com/。
SOURCE Morphy Richards
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