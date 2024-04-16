摩飛電器宣佈品牌戰略升級，同時推出多項創新產品

可折疊多功能烹飪鍋是摩飛電器致力創新和智慧生活的見證。它讓用戶可以同時煎煮不同的食物，是家庭聚餐或社交聚會的理想選擇。對於戶外愛好者來說，它的可折疊性可謂是一項革新，既方便運輸儲存，又不影響功能。無論是在家享用溫馨的晚餐還是野營探險，這款烹飪鍋都能滿足任何場合的烹飪需求。

同樣令人印象深刻的還有手持風扇，它是摩飛電器致力提高生活舒適度和便利性的象徵。這款小巧的設備擁有13.7米/秒的出色風速，可即刻緩解炎熱。它的快速充電功能和超長電池壽命使其成為家庭、辦公、戶外等各種環境中的可靠伴侶。風扇不僅僅是一個小物件，更是一種生活方式的選擇，體現了現代生活的智能、高效、靈活等特點。

摩飛電器致力推出更多創新解決方案，滿足世界各地人們的幸福生活需求。2024年，該品牌將推出更多創新產品，並渴望與商業夥伴分享「 創新啟迪進步」的使命。

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SOURCE Morphy Richards