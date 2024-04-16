應科院於「日內瓦國際發明展」展示創新技術

16 4月, 2024, 17:47 CST
香港2024年4月16日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）欣然宣佈，將於4月17日至21日在PALEXPO 參加全球最大的創新展覽 - 「日內瓦國際發明展」。承接去年的佳績，應科院今年將再接再厲，於會上展示多項有利各行各業和市民的嶄新智慧科技。
應科院主席李惠光工程師表示：「應科院的使命是藉創新科技力量，締造更美好的未來。我們再度參加這項享負盛名的科技展覽，展示我們不同的創新解決方案，以應對全球挑戰和改善大眾生活。」他說，在國家政策支持下，香港特區政府致力發展知識型經濟，而香港強大的研發能力、先進的技術基礎設施，加上完善的知識產權保護，均有利香港成為區內技術轉移樞紐。
應科院今年展出的科技涵蓋人工智能及機械人、智慧城市以至醫療保健等範疇。而競逐獎項的28項創新研發成果中，大多是有效提高生產力和促進可持續發展的解決方案。應科院行政總裁葉成輝博士指出，是項年度盛事匯聚創新發明者和潛在合作夥伴，促進全球創新科技協作。他說：「應科院優秀的研究人員和工程師團隊努力不懈地開發能革新行業和社會現狀的科技，我們期待與廣大企業合作，助力創新科技落地應用，探索新的發展機遇。」
第49屆「日內瓦國際發明展」匯聚來自40個國家的參展商，展示逾1,000項創新發明。展覽由世界知識產權組織（WIPO）、瑞士政府及日內瓦政府共同舉辦，提供平台展示顛覆傳統的創新發明，推動全球科技合作。應科院的展位位於PALEXPO 1號展覽廳A122號。
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- 應科院企業簡介 - https://bit.ly/astri-brochure-tc
- 應科院於「日內瓦國際發明展」上展出的創新科技簡介 - https://bit.ly/3Ui8ogy
關於香港應用科技研究院
香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。
多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,400項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org。
SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）
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