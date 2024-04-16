應科院於「日內瓦國際發明展」展示創新技術

香港2024年4月16日 /美通社/ -- 香港應用科技研究院（應科院）欣然宣佈，將於4月17日至21日在PALEXPO 參加全球最大的創新展覽 - 「日內瓦國際發明展」。承接去年的佳績，應科院今年將再接再厲，於會上展示多項有利各行各業和市民的嶄新智慧科技。

應科院主席李惠光工程師表示：「應科院的使命是藉創新科技力量，締造更美好的未來。我們再度參加這項享負盛名的科技展覽，展示我們不同的創新解決方案，以應對全球挑戰和改善大眾生活。」他說，在國家政策支持下，香港特區政府致力發展知識型經濟，而香港強大的研發能力、先進的技術基礎設施，加上完善的知識產權保護，均有利香港成為區內技術轉移樞紐。