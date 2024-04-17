距離奧運開幕一百日：交通計劃已準備就緒

巴黎2024年4月17日 /美通社/ -- 法蘭西島大區和 Île-de-France Mobilités 作為繼政府外主要的公共資金提供者，已投資超過 5 億歐元為 2024 年巴黎奧運及殘奧作準備。這些投資包括交通、體育基礎設施、綠地、住屋和加強安保措施。

2024 年巴黎奧運和殘奧將成為史上第一屆可以完全透過低碳公共交通抵達場館的奧運。預計今年夏天將有超過兩百萬名遊客，Île-de-France Mobilités 已經制定了一項充滿野心的交通計劃，以確保所有比賽場館無縫連接：

交通服務平均增加 15 ％ ，某些線路更增加達 70％。

，某些線路更增加達 70％。 專為該活動度身訂造的新交通選項 ：地鐵 14 號線從 Saint-Denis-Pleyel（位於法蘭西運動場附近）延伸至奧利機場，這樣從巴黎市中心搭乘自動地鐵前往機場僅需 30 分鐘，並將 RER E 線延伸至楠泰爾。此外，亦將確保 240 個車站無障礙通行，這佔火車和 RER 交通的 95%。

：地鐵 14 號線從 Saint-Denis-Pleyel（位於法蘭西運動場附近）延伸至奧利機場，這樣從巴黎市中心搭乘自動地鐵前往機場僅需 30 分鐘，並將 RER E 線延伸至楠泰爾。此外，亦將確保 240 個車站無障礙通行，這佔火車和 RER 交通的 95%。 10 條免費穿梭巴士路線 ，可到達遠離車站的比賽場地。

，可到達遠離車站的比賽場地。 150 輛可供輪椅通行的觀眾穿梭巴士

1,000 輛用於接送運動員和持證人員的巴士 。

。 5 月將推出「 Paris 2024 Public Transport 」應用程式 ，可指引觀眾選擇最佳路線。

，可指引觀眾選擇最佳路線。 可用於所有巴黎地區交通選項的 2024 年巴黎票證 。使用期為 2024 年 7 月 20 日至 9 月 8 日。此票證已在 iledefrance-mobilités.fr 網站上發售，在 6 月中將會在 Paris 2024 Public Transport 應用程式上有售。

。使用期為 2024 年 7 月 20 日至 9 月 8 日。此票證已在 iledefrance-mobilités.fr 網站上發售，在 6 月中將會在 Paris 2024 Public Transport 應用程式上有售。 5,000 名車站工作人員 為觀眾提供引導服務。

為觀眾提供引導服務。 415 公里的單車道 連接主要奧運場館。

連接主要奧運場館。 部分交通網絡（包括多條地鐵線和巴黎市中心的 RER C 線）將在 8 月 10 日通宵運營，這是 Mass Event Running 的一部分。

法蘭西島大區積極致力於確保每個人的安全：

已培訓 15,000 名保安人員 。

。 Île-de-France Mobilités 已在交通網絡設立由 50 名特派員組成的地區流動保安特遣隊。它將與 3,000 名保安人員互補，並會在奧運結束後繼續留守。另外亦調動了五十個探測犬特遣隊，並將 80,000 個影像監控攝影機連接到營運安全協調中心 (CCOS)。

巴黎奧運已經開始對經濟產生影響，現時已經創造了 1,500 個就業機會，長期總目標為 4,000 個。在 6 月份，該地區將推出再培訓平台，幫助完成任務的員工轉職到由志願服務公司提供的新的就業機會。

法蘭西島大區及 Île-de-France Mobilités 主席 Valérie Pécresse 表示：「我對這次奧運表示感謝。這些比賽對我們的地區起到了催化劑的作用，加速實現交通、住屋和體育設施等眾多項目。雖然我承認在這段期間可能會為我們的居民帶來不便，但最終的結果無疑將使整個地區和國家受益。」

聯絡方式：[email protected]

SOURCE Île-de-France Mobilités; La Région Île-de-France