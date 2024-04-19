寶尊宣佈重要人事任命，加強管理層團隊建設

上海2024年4月19日 /美通社/ -- 寶尊電商有限公司（納斯達克：BZUN及港交所：9991）（「寶尊」，「本公司」或「本集團」），中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者，今天宣佈委任祝燕潔(Catherine Zhu)女士為公司首席財務官，此任命即時生效。自2020年以來擔任本公司首席財務官並在去年任職寶尊電商總裁的Arthur Yu先生，將繼續擔任寶尊電商總裁職務。

寶尊集團創始人、主席兼首席執行官仇文彬先生表示：「熱烈歡迎Catherine加入我們的高管團隊。Catherine在財務管理方面擁有深厚的專業積累，她在公司四年的工作經驗使她對寶尊的業務發展及企業文化均有著深入的理解。同時，我們對Arthur在過去一年中身兼兩職的卓越貢獻表示忠心感謝。我們也對他未來將集中精力，帶領寶尊電商業務板塊進入下一階段信心十足。隨著管理層團隊的強化及三大業務板塊拓展下寶尊業務的多元化拓展，我們對公司未來發展及持續踐行戰略轉型充滿信心。」

寶尊電商總裁Arthur Yu先生表示：「熱烈歡迎Catherine擔任我們的首席財務官。過去的四年裡，我有幸與Catherine共事，並見證了她在寶尊的職業生涯的進步。將首席財務官的職位順利交接給一位有能力的繼任者，我現在可以集中精力，引領寶尊電商業務板塊進入下一增長階段。」

祝燕潔女士擁有豐富的跨行業財務管理及領導經驗。她於2020年加入寶尊並擔任財務總監，後續在多個重要崗位任職，目前擔任財務副總裁。加入寶尊之前，她在2013年至2020年期間曾於多家公司擔任要職，包括上海艾比睿信息科技有限公司、上海開域信息科技有限公司、經驗(上海)會展服務有限公司、上海浦東保時捷汽車銷售服務有限公司和聯實建築工程（上海）有限公司。祝女士的職業生涯始于畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)上海分所，在2005年至2013年期間擔任審計經理。祝女士擁有上海外國語大學工商管理學士學位，並持有中國註冊會計師協會(CICPA)證書和註冊內部審計師(CIA)證書。

安全港陳述

本新聞公佈載有前瞻性陳述。該等陳述乃根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條文而作出。該等前瞻性陳述可從所用詞彙如「將」、「預期」、「預計」、「未來」、「擬」、「計畫」、「相信」、「估計」、「潛在」、「繼續」、「持續」、「目標」、「指引」、「日後」、「展望」及類似陳述加以識別。非過往事實的陳述，包括有關本公司策略及目標的陳述，計畫交易的完成或利益的陳述，均屬或含有前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性。多項因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述所載者出現重大分別，包括但不限於載於本公司向美國證券交易委員會提交的存檔檔及本公司於香港聯合交易所有限公司網站發佈的公告、通告或其他檔內。本新聞公佈提供的所有資料以截至本新聞公布日期為准，並基於本公司認為截至該日期屬合理的假設，而且除根據適用法律外，本公司概不承擔更新任何前瞻性陳述的任何責任。

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創立於2007年，寶尊集團是中國品牌電商服務行業的領導者、先行者及數字商業賦能者。寶尊集團業務遍及東亞、東南亞、歐洲、北美等多個國家和地區，服務全球各行各業超過450家品牌。

寶尊集團旗下三大業務線，分別是寶尊電商（Baozun e-Commerce，簡稱BEC），寶尊品牌管理（Baozun Brand Management，簡稱BBM），以及寶尊國際（Baozun International，簡稱BZI）。三大業務線齊頭並進，踐行集團高品質可持續業務發展的目標，秉承「科技成就商業未來」，不斷賦能品牌合作夥伴，助力寶尊邁向又一個發展新階段。

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