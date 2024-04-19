嘉楠科技對提交儲架注冊做出申明

新加坡2024年4月19日 /美通社/ -- 嘉楠科技（NASDAQ：CAN）（以下簡稱"公司"），一家領先的高性能計算解決方案提供商，今日宣布：其已於2024年4月17日向美國證券交易委員會（"SEC"）提交了一份Form F-3通用儲架注冊聲明（文件編號333-278762）。

公司認為，作為一項標准的公司程序，提交儲架注冊聲明（shelf registration statement）是明智的，可以簡化公司未來對戰略需求響應的流程。在此儲架注冊下，公司不被要求來提供或出售證券。

該儲架注冊聲明已向SEC提交，但尚未生效。在注冊聲明生效之前，公司不得出售其中涵蓋的證券，也不得接受購買該證券的要約。在注冊聲明中的任何此類發行的條款將最終在發行時確定，屆時將受市場條件的影響，並將在提交給SEC的招股說明書中詳細補充描述。

公司運營一切穩定正常，持續賦能全球的生態系統並為礦工合作伙伴提供算力和優質的采礦解決方案。有關公司當前運營的詳細信息，請參閱公司於2024年4月17日向SEC提交的財政年度報告（Form 20-F，截至2023年12月31日）。

本新聞稿不構成出售證券的要約，也不構成購買證券的要約，也不會在任何未經注冊或符合任何州或司法管轄區證券法的登記或資格之前在任何州或司法管轄區銷售證券。

關於嘉楠科技

嘉楠科技（NASDAQ:CAN）成立於2013年，是一家以ASIC高性能計算芯片設計為核心，集芯片研發、計算設備生產和軟件服務的科技公司。公司願景是"提升社會運行效率，改善人類生活方式"。嘉楠科技在ASIC領域擁有豐富的芯片設計和量產經驗，並在先進制程芯片工藝上一直位於業界領先水平，保持每年1-2次重大產品迭代。2018年，嘉楠科技發布全球首款RISC-V架構商用邊緣AI芯片，探索ASIC技術在高性能計算和人工智能領域的最大潛能。更多信息請訪問：https://www.canaan.io/

安全港申明

本公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的"安全港"規定做出的。這些前瞻性聲明可通過諸如"將會"、"預計"、"預期"、"未來"、"打算"、"計劃"、"相信"、"估計"等術語進行識別。在本公告中，除其他事項外，嘉楠科技的業務展望和管理層的引語，以及嘉楠科技的戰略和運營計劃，均包含前瞻性聲明。嘉楠科技還可能在其向美國證券交易委員會（"SEC"）提交的Form 20-F和6-K表格的定期報告中，向股東提交的年度報告中，在新聞發布稿和其他書面材料中以及其官員、董事或雇員向第三方作出的口頭聲明中發表書面或口頭的前瞻性聲明。不是歷史事實的聲明，包括有關Canaan Inc.的信念和期望的聲明，都是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中所含結果存在實質性差異，包括但不限於以下因素：公司的目標和戰略；公司未來的業務發展、財務狀況和業績；比特幣行業的預期增長和比特幣價格；公司對其產品需求和市場接受度的預期，尤其是其比特幣挖礦機；公司對維護和加強與生產合作伙伴和客戶的關系的預期；公司的投資計劃和策略，公司季度運營結果的波動；中國行業內的競爭；以及與公司和加密貨幣相關的相關政府政策和法規。有關這些以及其他風險的進一步信息已包含在公司向SEC提交的文件中。本新聞稿及其附件中提供的所有信息均截至本新聞稿日期，並且嘉楠科技不承擔更新任何前瞻性聲明的任何義務，除非根據適用法律要求。

SOURCE 嘉楠科技