首屆「韓國醫療創新研究論壇」定期研討會取得成功

共同代表Dae Hee Kang和Jong Yoon Lim等擔任各部門指導委員和工作委員的醫學專家齊聚一堂，就醫療改革展開了熱烈討論。此外，新當選的人民力量黨代表Cheolsoo Ahn、Soomin Park和民主黨代表Do-geol Ahn（通過視頻會議）也出席了論壇，並在國會層面進行了宣傳。

共同代表Jong Yoon Lim在開幕致辭中提到了解決當下醫療改革的緊迫性，並表示：「醫療知識產權屬於國家和國民，為了提高國家在全球的競爭力和未來的醫療價值，我們需要超越Healthcare 4.0（醫療衛生4.0），建立一個全國性的永久性主張。」他說：「我們一定會提出未來的醫療創新政策。我們計劃每年至少六次定期舉辦KMIRF研討會，在各界專家和決策者的通力合作下，不斷提出未來的醫療創新政策。」

Cheolsoo Ahn代表在祝賀致辭中說：「新冠疫情徹底改變了醫療模式，現在，作為醫療改革的一部分，我們需要建立『面向未來的法律體系』，認識到即將到來的技術和社會變化，提前掃除可能成為障礙的法規。」他強調：「現在是時候發揮作用，為未來提前做好準備了。」他又補充說：「我希望KMIRF能夠在這場變革中發揮核心作用。」

共同代表Dae Hee Kang以「未來醫學與數字醫療」（Future Medicine and Digital Healthcare）為主題，強調了數字醫療和個性化預防醫療的重要性和振興，並闡述了成立KMIRF的目的和作用以及未來目標。他還介紹了運營計劃，表示：「我們計劃在National Assembly Secretariat（國會秘書處）註冊為官方研究團體，並將發揮韓國代表性醫療智囊團的作用。」產業處處長Mahn Soon Hwang介紹了「生物產業趨勢」，並強調了國家、企業和投資對生物生態系統發展和醫療改革的重要性。

此外，與會代表還就數字健康，尤其是數字療法和新療法展開了自由討論。與會者建議，監管機構應能夠在審批時確定價格和收費結構，以補償私營公司在臨床研究方面的巨大投入，並達成了一項共識，即應在全球範圍內確定基調，任何國家在申請臨床試驗或監管審批時，都應按照這種利潤結構邏輯獲得充分補償。作為實現這一願景的第一步，我們決定在全球開展跨國數字療法臨床試驗項目。

Kakao Healthcare首席執行官Hee Hwang對此表示鼓勵，他認為這是一項非常及時的戰略，他說：「作為一名醫療衛生專業人員，我將利用我的專業知識來幫助研究小組的第一個項目。」

漢陽大學（Hanyang University）教授（前科學技術部第一副部長）Hong Taek Yong說：「我期待著漢陽大學在需要促進創新政策的時代發揮作用，將科技的巨大進步融入醫療衛生領域，我將盡我所能作為一份子貢獻自己的力量。」

加圖立大學（Catholic University）教授In Taek Lim（前韓國衛生福利部保健醫療政策室室長）表示：「為了有效應對瞬息萬變的醫療環境和技術變革，我們的醫療系統必須向著以人為本的數字化醫療發展，此時成立KMIRF至關重要。」他說：「我們將努力確保研究委員會站在這一主導位置。」

同時，KMIRF旨在打造一個政府、醫療界、企業和市民共存的醫療生態系統，建立以預防和管理為中心的未來醫療體系，通過數字醫療等平台解決代際和地區醫療服務不平衡的問題。它將為提出擴大醫療服務途徑提供支撐。此外，KMIRF還計劃發揮橋樑作用，使醫療政策制定者和決策者能夠齊聚一堂，共同認識和理解所提出的所有相關政策。

KMIRF由由政策、人力資源和產業部門組成；前韓國科學與信息通信技術部第一副部長Hong Taek Yong領導政策部門，前韓國教育與研究信息服務中心第11任主任Yu Mi Seo領導人力資源部門，現任Korea Investment Partners首席執行官Mahn Soon Hwang領導產業部門。

[附錄 ] 韓國醫療創新研究論壇指導委員會

姓名 簡介 Dae Hee Kang 首爾大學醫學院前院長/Telemedicine Society（遠程醫療協會）現任會長 Jong Yoon Lim 前生物協會會長/現任COREE Group董事長/現任Hanmi Science內部董事 Hong Taek Yong 前科學技術部第一副部長/漢陽大學教授 In Taek Lim 前韓國衛生福利部保健醫療政策室室長/現任韓國加圖立大學保健與醫療管理研究生院研究教授 Oh Sang Kwon 前韓國食品藥品安全部副主任/現首爾大學客座教授 Kil Won Kim 現任韓國醫藥生物技術協會會長 Yu Mi Seo 前韓國教育與研究信息服務中心第11任主任 Jong Il Kim 現任首爾大學醫學科學系主任 Yoo Suk Hong 現任首爾大學工程學院院長 Mahn Soon Hwang 現任Korea Investment Partners首席執行官 Sung Kwan Jung 現任韓國醫院協會醫療副會長/Our Children's Hospital、Our Children's Medical Foundation董事會主席 Byung Ho Nam 波士頓大學前教授/Herings, Co. Ltd.現任首席執行官 Hee Hwang 現任Kakao Healthcare首席執行官 Young Shin Lee 現任Seers Technology首席執行官 Sung Jun Han 現任Avixgen首席執行官、Dx&Vx首席技術官

SOURCE Korea Medical Innovation Research Forum