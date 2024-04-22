由建築大師貝聿銘設計的紐約中城區頂層公寓現正出售

紐約2024年4月22日 /美通社/ -- 位於紐約市中心西 56 街 33 號的 Centurion 是唯一由貝聿銘和 Pei Partnership Architects 設計的豪華公寓大樓，亦是貝聿銘遺作的一部分。由今年 6 月 29 日起，香港的 M+ 博物館將展示首個貝聿銘作品重大回顧展覽「貝聿銘：人生如建築」。

貝聿銘的傑作包括巴黎羅浮宮的金字塔、香港中國銀行大廈和紐約四季酒店。

西 56 街 33 號頂層公寓主層

一旦您進入 Centurion，建築物散發的正能量立即顯而易見：法國石灰石和珍貴木材等天然材料營造出寧靜的氛圍，大堂的私人瀑布讓居民可以在進入公寓前就能放鬆身心。

位於著名的 Centurion 公寓頂樓的頂層公寓現正出售，這是一間令人印象深刻的四臥室四浴室住宅，面積約 3,033 平方呎，距離中央公園和第五大道的世界級購物商場僅幾分鐘路程：步行不到五分鐘即可到達 Gucci、Prada、Louis Vuitton、Rolex、Cartier、Armani、Burberry、Tiffany's 或 Balenciaga 等著名品牌的旗艦店，以上所有品牌均會定期送貨到 Centurion。

這間傑出的複式住宅擁有多面對外窗，主要採光朝向南面，並設有一個朝南的私人露台。陽光會透過大片的隔音隔熱落地窗照亮這個優雅的空間。對於想追求紐約市最佳享受的挑剔買家來說，該房產是理想的主要或第二住宅。

24 小時禮賓服務、門衛、24 小時停車場管理、現場住戶經理、大堂休息室、私人健身設施和屋頂露台完善了服務設施。建築物的大部分業主都是國際精英，非常重視高度的隱私：該建築物由於只有 48 個單位，所以可享較高的服務和保安水平：建築物的所有職員都能夠熟知每位住戶的名字。

建築物的頂層剛由屢獲殊榮的室內設計團隊 IMG 重新設計，並可為未來業主作進一步定制。該物業只售 980 萬美元，在現今市場中具有卓越價值，尤其是考慮到其理想的中心位置、面積和建築價值。

另一個額外的好處是國際買家可以在毋須經歷繁瑣的物業委員會申請程序的情況下購買該物業；只需提供實質的參考資料即可。如需更多關於這個特殊物業的資訊，請聯絡紐約市政府經紀人 Gabby Chen，電郵：[email protected]，電話：+1.212.360.7000（分機 117）或 WeChat：gabbychennyc。

這是一個難得且卓越的機會，可以擁有紐約的別具建築意義的重要部分兼貝聿銘的遺作。

新聞要求：

Thomas Guss

主席

New York Residence Inc.

212.360.7000（分機 103），[email protected]

SOURCE The Centurion Condominium