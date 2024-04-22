華大基因在烏拉圭成立臨床實驗室，引領創新

該實驗室是該地區首個專門從事精准醫學應用的實驗室。它占地1000平方米，專門用於公司的運營。

實驗室擁有一個「火眼」氣膜實驗室，配備七個艙室，涵蓋整個基因檢測流程，包括：樣本處理、提取、測序、分析、品控和報告生成。實驗室還配備了先進的暖通空調（HVAC）系統以及獨特的設計元素，防止艙室之間的污染。

目前，實驗室聘用了烏拉圭生物化學和生物技術專業技術人員。這些技術人員有中國的應用專家提供支持，他們正在圍繞華大基因使用的最新技術開展培訓。

該公司開發的新一代測序（NGS）技術給基因組學和分子生物學帶來了革命性的變化。借助這項技術，華大基因旨在使基因檢測更方便、更實惠，從而為整個拉美地區的早期診斷提供支持。

烏拉圭工業、能源和礦業部長埃莉薩-法西奧表示：「我們工業、能源和礦業部重視促進創新、新興技術和科學發展。因此，當華大基因決定在烏拉圭建立其首個拉丁美洲實驗室時，這對我們部和烏拉圭來說都是一個極好的消息。我們知道，生物技術是一個經濟繁榮、潛力巨大的行業，因此我們正在努力使烏拉圭在這個科學領域占據一席之地。這家業務足跡遍及全球100多個國家的世界領先生物科技公司決定在烏拉圭設立分支機構，這表明我們走的路是正確的。」

實驗室主任Natalia Pereiras說：「我們的主要目標是以可承受的成本為大眾提供這些先進的診斷工具。通過自主開發產品和方法，我們可以比其他實驗室大幅降低成本。」

華大基因拉丁美洲總經理鄔亮強調了烏拉圭的戰略優勢，包括地理位置靠近卡拉斯科機場以及在自由貿易區內運營等優勢。他說：「我們的定位是為整個拉美地區提供更早的遺傳病診斷。預防醫學和藥物遺傳學等技術對未來至關重要。」

華大基因還開發了廣泛的腫瘤學產品組合。其中包括采用了實時PCR技術的COLOTECT產品，用於檢測結腸直腸癌。在烏拉圭，結腸直腸癌是第三大常見癌症類型，也是繼肺癌之後導致癌症死亡的第二大原因。此外，SENTIS產品組合還可以對腫瘤活檢組織中的688個癌症相關基因進行檢測，然後對290種藥物進行測試，幫助選擇最適合患者的治療方法。這些分子生物技術是協助臨床醫生的寶貴工具，而且是無創的。

華大基因的另一個重點領域是生殖健康，其產品之一是NIFTY，它利用血液樣本分析DNA，提供從妊娠第十周開始的產前篩查。傳統的NIFTY檢測對三體綜合征或13、18、21三條染色體中是否存在額外染色體進行研究，而這三條染色體是最常見的。該檢測可發現某些染色體微缺失或缺失，以及染色體重復。此外，該公司還開發了NIFTY Pro，這是一種更全面的檢驗，可以檢測因22號染色體一小部分缺失而導致的DiGeorge綜合征等疾病。

關於華大基因

華大基因總部位於中國深圳，是全球領先的精准醫療綜合解決方案提供商。其服務覆蓋100多個國家和地區，涉及全球2300多家醫療機構和1萬多名員工。2017年7月，作為華大集團的子公司，華大基因(300676.SZ)正式在深圳證券交易所掛牌交易。

SOURCE BGI Genomics