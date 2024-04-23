意大利法拉帝集團召開全球股東大會

北京2024年4月23日 /美通社/ -- 2024年4月22日米蘭時間上午10:00，意大利法拉帝集團董事會主席譚旭光在北京主持召開法拉帝全球股東大會並回答股東提問，會議主會場設在米蘭，譚旭光、董事會、監事會成員及全球股東等通過線上方式參會。
會議審議通過了《2023年度財務報告和合併財務報告》、《關於薪酬政策和支付報酬的報告》，並增補兩名新任董事會成員。根據其隨後發布的公告顯示，2023年法拉帝營業收入11.34億歐元，同比增長10%；淨利潤8350萬歐元，同比增長38%；在手訂單為14.91億歐元，同比增長15%，淨利潤增幅高於收入增幅，創歷史最高水平，並成功回歸米蘭交易所上市，成為全球首家在香港和意大利雙重上市的公司。
法拉帝集團是歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一，也是全球豪華遊艇和休閒船舶行業公認的領導者，旗下擁有全球最負盛名、各具特色又優勢互補的多個品牌。2008年，金融危機席卷全球，法拉帝陷入發展困局。2012年，全球知名的裝備製造集團潍柴集團戰略重組法拉帝，開啟了雙方的戰略合作之旅。潍柴集團以強大的協同資源幫助法拉帝快速扭轉發展頹勢，走上了良性發展的快車道。潍柴集團董事會主席、法拉帝董事會主席譚旭光本人也獲得了意大利政府頒發的「萊昂納多國際獎」，以表彰他在戰略重組法拉帝及中意兩國經濟交流中做出的突出貢獻。
會議現場，與會股東對法拉帝的快速發展充分肯定，並對其未來持續保持全球遊艇行業領導者地位、擴大行業領先優勢充滿期待。譚旭光表示，潍柴集團會一如既往的支持法拉帝發展， 共同將法拉帝打造成為全球遊艇業無可爭議的璀璨明珠，為投資者持續創造更大價值。
SOURCE 濰柴動力; 法拉帝集團
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