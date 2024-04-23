意大利法拉帝集團召開全球股東大會

法拉帝集團是歷史最悠久的意大利豪華遊艇生產商之一，也是全球豪華遊艇和休閒船舶行業公認的領導者，旗下擁有全球最負盛名、各具特色又優勢互補的多個品牌。2008年，金融危機席卷全球，法拉帝陷入發展困局。2012年，全球知名的裝備製造集團潍柴集團戰略重組法拉帝，開啟了雙方的戰略合作之旅。潍柴集團以強大的協同資源幫助法拉帝快速扭轉發展頹勢，走上了良性發展的快車道。潍柴集團董事會主席、法拉帝董事會主席譚旭光本人也獲得了意大利政府頒發的「萊昂納多國際獎」，以表彰他在戰略重組法拉帝及中意兩國經濟交流中做出的突出貢獻。

會議現場，與會股東對法拉帝的快速發展充分肯定，並對其未來持續保持全球遊艇行業領導者地位、擴大行業領先優勢充滿期待。譚旭光表示，潍柴集團會一如既往的支持法拉帝發展， 共同將法拉帝打造成為全球遊艇業無可爭議的璀璨明珠，為投資者持續創造更大價值。

SOURCE 濰柴動力; 法拉帝集團