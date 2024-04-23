培力農本方®首次亮相消博會，現代化中醫藥引領全民大健康

為順應「共享開放機遇、共創美好生活」的展會主題，香港貿發局於本屆消博會場館內再次設立「香港時尚館」，為香港消費品企業與海南及其他省市地區提供交流對接機會，培力農本方®作為香港知名的中醫藥品牌，榮幸參與其中。長久以來，培力農本方®致力於現代化中醫藥及保健食品的研發，除農本方®外，旗下還擁有金靈芝®、安固生®、烏髮濃®等多個知名中醫藥及保健品品牌。在此次消博會上，培力農本方®向來自全球的專業觀眾展示了品牌領域內的最新研發成果，全方位分享培力農本方®在「新」中醫藥領域的深厚專長，讓參展者感受到培力農本方®對旗下產品品質和研發技術創新的不懈追求。培力農本方®深知，品牌走向國際化是企業得以長久發展的關鍵，通過本次參展，培力農本方®向世界展示興盛的香港中醫藥及保健品產業面貌風采的同時，在與海內外消費者的面對面交流下深度洞察大健康行業市場趨勢，進一步探索消費者深層次需求，這是培力農本方®實施國際化戰略的關鍵步驟。

專題研討會深度分享，開闢海內外合作新機遇

消博會期間，培力農本方®受邀擔任專題研討會演講嘉賓，與眾多業內專業人士共同探討大健康產業的未來發展趨勢與創新方向。隨着全球健康意識普及與深化，大健康產業已成為引領經濟增長的新引擎之一，正穩步邁向全球化新階段，新一代消費取向亦不再侷限於傳統的保健方式，而是向著多元化、個性化的方向發展。這一變化為健康零售食品產業提供了巨大市場空間，也帶來了激烈的競爭。大健康產業如何滿足消費者對高品質及多元化要求，從強競爭的市場中脱穎而出，是產業面臨的重要課題。

針對上述行業現狀，培力農本方®作為中醫藥市場中的科技先驅者，致力於以科技推動中醫藥現代化，旗下主營產品濃縮中藥配方顆粒便是中醫藥現代化實踐的典範，穩居全港處方濃縮中藥銷量第一，市場佔有率高達83%的它將傳統中醫藥精髓與現代科技完美結合，顯著提升了現代化中醫藥的應用在全港乃至全球大健康產業中的地位，也為培力農本方®的國際化征程打下了堅實的基礎。培力農本方®憑藉在中醫藥現代化與國際化領域的豐富經驗，通過現場精彩的深度分享，同與會來賓共同探討未來發展動向，不僅為來賓帶來寶貴而深刻的市場洞見，更彰顯着其在保健品研發與創新領域的深厚實力與專業水平，也為培力農本方®進一步的國際化發展戰略開闢了新的合作機遇。

引領全民大健康，持續推動現代化中醫藥發展

在政策紅利釋放下，我國大健康行業逐步步入蓬勃發展期，亞太區健康零售食品市場展現出強大的發展潛力。立足於國際化大都市香港的培力農本方®，培力農本方®充分利用其地理文化優勢，走向世界，推動現代化中醫藥的國際化進程，為全球健康產業的發展貢獻力量。本屆消博會上培力農本方®的亮眼表現，再次證明了其深遠影響力。培力農本方®已穩具香港濃縮中藥配方顆粒產品市場的領導地位，未來的業務重心將轉向深圳、廣州等粵港澳大灣區城市。其大灣區首家門店已於去年11月在深圳正式開業，並計劃在未來兩年內聚焦灣區打造30間以上現代化、智能化的中醫診所。在推動企業自身發展的同時，培力農本方®也將積極履行社會責任，抓住時代與市場的機遇與挑戰，深耕中草藥領域，繼續引領現代化中醫藥潮流，傳遞品牌價值與溫度，為大家帶來更健康與美好的生活，促進大健康產業高質量發展。

SOURCE 培力農本方