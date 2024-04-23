朱拉隆功大學的釀酒酵母將擴大航空生物燃料的生產能力

朱拉隆功大學的研究人員用牧草餵養微生物，並將產生的油脂轉化為航空燃料，旨在取代石油能源，減少對人類健康和環境的影響。

曼谷2024年4月23日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）理學院植物學系教授Warawut Chulalaksananukul博士和助理教授Chompunuch Glinwong博士領導的「開發用於合成航空生物燃料的微生物脂質規模化生產技術」研究項目已成功分離出釀酒酵母（CU-TPD4菌株），該菌株具有很高的油脂積累和航空生物燃料生產潛力，可滿足未來日益增長的能源需求。

「釀酒酵母被歸類為公認安全（GRAS）微生物，在食品工業中使用已久。然而，它還沒有被用於油脂的工業生產。」