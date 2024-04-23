朱拉隆功大學的釀酒酵母將擴大航空生物燃料的生產能力

23 4月, 2024, 11:35 CST
朱拉隆功大學的研究人員用牧草餵養微生物，並將產生的油脂轉化為航空燃料，旨在取代石油能源，減少對人類健康和環境的影響。
曼谷2024年4月23日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）理學院植物學系教授Warawut Chulalaksananukul博士和助理教授Chompunuch Glinwong博士領導的「開發用於合成航空生物燃料的微生物脂質規模化生產技術」研究項目已成功分離出釀酒酵母（CU-TPD4菌株），該菌株具有很高的油脂積累和航空生物燃料生產潛力，可滿足未來日益增長的能源需求。
「釀酒酵母被歸類為公認安全（GRAS）微生物，在食品工業中使用已久。然而，它還沒有被用於油脂的工業生產。」
「與將植物用作油源相比，使用含油酵母原料生產生物燃料具有若幹優勢。」酵母的生命周期短，可以在各種食物中培養，價格便宜，而且幾乎不需要勞動力。它可以隨時培養，因此可以輕松擴大生產規模。酵母對人類和環境都是安全的。此外，該工藝還可利用農業廢棄物，有助於推動循環經濟和減少焚燒農業廢棄物造成的空氣污染問題。
該項目得到了泰國國家研究理事會的資助，植物學系三名博士生Nuttha Chuengcharoenpanich、Wannaporn Wattanasunthorn和Thanapong Tangwanaphrai，以及泰國國家科學院下屬國家基因工程及生物科技研究中心的Surisa Suwannarangsee博士共同參與了此項目。該團隊還與中國的研究人員開展了合作，包括中國科學院廣州能源研究所的王忠銘教授和亓偉教授。
此外，該研究還引起了德國漢堡工業大學（TUHH）和法國圖盧茲生物技術研究所（TBI）等機構研究人員的興趣，他們認為有機會將CU-TPD4酵母應用到油脂生產以及面包、酒精和其他食品生產領域中。
如需閱讀全文，請訪問https://www.chula.ac.th/en/highlight/154602/
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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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