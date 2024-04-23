宏利推出「宏摯傳承保障計劃」提供市場首創的多項特點及特有保障
23 4月, 2024, 13:48 CST
- 總內部回報率(TIRR)在第100個保單年度終結時可達7.19%[1]
- 靈活提取選項，為客戶提供終身非保證收入來源
- 為指定危疾及精神疾病提供身心守護預支保障
- 貨幣轉換權益，涵蓋七種貨幣選項
- 保單暫托增值服務[2],[3]，確保財富世代承傳
香港2024年4月23日 /美通社/ -- 宏利香港今天宣佈推出「宏摯傳承保障計劃」，這項全新的分紅壽險儲蓄計劃可助客戶加快建立長期儲蓄。投保「宏摯傳承保障計劃」的客戶只需繳付五年保費，便可在第10個保單年度終結時享有可達4.29%[1]的總內部回報率，而第100個保單年度終結時的總內部回報率更可達7.19%[1]，讓客戶可將財富傳承給下一代。計劃亦提供多項市場首創[4]的特點或特有保障，包括1) 靈活的提取選項，讓客戶在無需退保的情況下獲得定期非保證收入；2) 為指定危疾及精神疾病提供預支保障；以及讓客戶安排在指定日期或保單承繼人達到指定歲數時轉移保單的增值服務[2],[3]。
根據宏利最新一期的《宏利亞洲康健調查》[5]，當被問到有多大信心能在未來十年實現所期望的財務狀況時，香港的受訪者在1至100分的評分中表示希望達到85分，但估計自己只能取得70分，反映落差高達15分。他們表示生活和醫療成本上漲是影響其信心的主因。調查亦顯示受訪者的主要財務目標在於擁有足夠的儲蓄以應付不時之需。然而，宏利進行的另一項調查[6]顯示，就受訪者擁有和考慮的產品而言，儲蓄保險產品在十種財務方案中僅排名第四，反映香港受訪者的財務目標與他們採取的相應行動並不一致。
宏利香港及澳門首席產品總監湯達恒(Darren Thompson)表示：「考慮為未來作好預算時，人們往往認為不少傳統儲蓄保險產品屬於長期承擔，缺乏流動性。儲蓄是個人理財的重要一環，宏利為此推出創新方案『宏摯傳承保障計劃』，以滿足客戶短中長期的財務需要。計劃提供靈活的提取選項，讓客戶獲得終生非保證收入來源，同時為指定危疾及精神疾病提供預支保障，讓客戶能在有需要時隨時提取儲蓄，並能應付突如其來的醫療開支。」
「宏摯傳承保障計劃」具有多項特點和增值服務：
- 總內部回報率：「宏摯傳承保障計劃」在第10個、第20個及第100個保單年度終結時的總內部回報率分別可達4.29%[1]、6%[1]及7.19%[1]，幫助客戶更快實現長期儲蓄目標。
- [市場首創[4]] 無憂選：只要客戶已悉數支付保費及保單一直生效，便能通過靈活的提取選項定期獲得從終期紅利[7]中分發的非保證入息。
- [市場首創[4]] 身心守護預支保障：若客戶確診患上任何指定的危疾或精神疾病[8]，便可通過此一次性選項鎖定最高100%的終期紅利。
- [市場首創[4]] 保單暫托選項[2],[3]：此靈活選項可讓客戶安排在其身故後，在指定日期或保單承繼人達到指定歲數時轉移保單。例如，若客戶打算提名現時未滿18歲的保單承繼人，可以首先預先指定一名保單暫托人。在客戶身故後，保單暫托人將按客戶預設的保單管理權限負責管理保單，直至指定日期或保單承繼人的指定年齡（必須為18歲或以上）。屆時，保單暫托人的管理權限將終止，而保單的擁有權亦將轉移。
- 七種貨幣可供轉換：貨幣轉換權益讓客戶可自第三個保單周年日起靈活地將保單貨幣轉換為下列任何一種貨幣：美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊和新加坡元，以便把握全球市場的機遇。
- 安枕無憂服務[3]：這一方便選項讓客戶可預先指定一位家人，在其精神及／或身體上喪失行為能力時，代為管理保單。
此外，宏利亦宣佈推出「盈傳創富保障計劃3」，這是一款升級版分紅壽險計劃，以廣受歡迎的「盈傳創富保障計劃2」為藍本，旨在滿足客戶的不同保障及理財需要。「盈傳創富保障計劃3」提供多種保費繳付期選擇，包括一次過繳付保費，或以五年或十年繳付保費。計劃不但透過保證現金價值及非保證終期紅利[9]提供長遠潛在回報，還讓選擇一次性繳付保費選項的客戶可於保單期首日享有高達保費80%的退保價值。如客戶選擇分五年或十年定期繳付保費，也可享有具相對競爭力的非保證回報[10]和保費。與「盈傳創富保障計劃2」相比，「盈傳創富保障計劃3」的門檻較低，最低投保名義金額僅為250,000美元，因而可滿足更多客戶的需要。此外，本計劃也包括多項其他保障和服務，例如安枕無憂服務[11]，身故賠償支付選項[11]和保單暫托選項[11]等財產規劃服務，以及市場首創[4]的身心守護預支保障。本計劃亦可靈活更改受保人（只適用於企業保單持有人），並提供靈活的保費預繳選項[12]。
若受保人在黃金周年日[13]前不幸身故，「盈傳創富保障計劃3」提供的身故賠償包括名義金額的100%、任何非保證終期紅利，以及任何積存於本公司以累計利息之已鎖定終期紅利。
受條款及細則約束。有關「宏摯傳承保障計劃」及「盈傳創富保障計劃3」的詳情及風險，請按連結查閱相關產品單張 / 產品手冊。
本新聞稿的內容並不包含全部保單條款，完整的條款載於相關保單文件。投保計劃前，客戶應細閱保單條文，以了解適用於上述產品的條款及細則。
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[1] 這並非保證回報率，並以五年保費繳付期及以美元作為保單貨幣的保單為基準，並假設在整個保單年期內，(i) 沒有行使身心守護預支保障；(ii) 沒有提取保單貸款；(iii) 沒有行使貨幣轉換權益；(iv) 沒有行使無憂選或終期紅利鎖定權益；(v) 沒有透過減少名義金額提取現金；以及(vi) 沒有行使保費假期，及所有年繳保費在到期日已全數繳清。
[2] 指保單承繼人（保單暫托）選項，僅適用於在香港簽發的保單。
[3] 此為行政安排，並不屬於產品特點，並從 2024 年第三季度起接受申請。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。請注意，行使貨幣轉換權益後，指定的新計劃可能不提供該服務。
[4] 有關市場首創特點的陳述，以截至2024年4月與香港大型壽險公司為個人客戶簽發的其他公開銷售之儲蓄保險計劃及壽險計劃的比較為基準。
[5] 《宏利亞洲康健調查》通過網上自助問卷方式於八個市場進行，涵蓋中國內地、香港、日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南，共有8,000名年齡介乎25至60歲的人士於2024年1月至2月受訪，其中1,052人來自香港，包括252名尚未持有保單且無意在未來24個月投保的人士。
[6] 宏利於2024年1月進行一項網上問卷調查，以了解香港消費者對儲蓄保險產品的喜好。調查訪問了301名年齡介乎25至54歲、家庭月入為3萬港元或以上的香港成年人士。
[7] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。在受保人身故之情況下，如保證現金價值與終期紅利之總和少於應付並已繳的保費之總和，終期紅利將不獲發。詳情請參閱產品單張的「重要事項」。
[8] 指定疾病包括植物人、癌症、昏迷、突發性心臟病（心肌梗塞）、中風、嚴重頭部創傷、癱瘓、末期疾病、完全及永久傷殘、自閉症、躁狂抑鬱症、精神上無行為能力、精神分裂症及嚴重認知障礙。
[9] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。詳情請參閱產品手冊「重要事項」内的「影響非保證終期紅利、非保證入息及非保證入息／已鎖定終期紅利之積存利率的主要風險」。
[10] 以截至2024年4月與香港大型壽險公司為個人客戶簽發的其他公開銷售之分紅壽險計劃的比較為基準。
[11] 此為行政安排，並不屬於產品特點，並從 2024 年第三季度起接受申請。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。
[12] 此選項僅適用於選擇定期支付保費的保單，並只於保費繳付期內適用。
[13] 黃金周年日指受保人65歲或第15個保單周年日，以較後者為準。於黃金周年日後，身故賠償相當於保證現金價值、所有到期及已繳保費之總和，或名義金額的指定百分比（這由黃金周年日起的每保單年度逐步遞減，直至達到名義金額的60.10%為止， 其後維持不變）之最高者。此計劃亦會支付任何非保證終期紅利及任何積存於本公司以累計利息之已鎖定終期紅利。
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SOURCE 宏利香港
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