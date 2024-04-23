宏利推出「宏摯傳承保障計劃」提供市場首創的多項特點及特有保障

[1] 這並非保證回報率，並以五年保費繳付期及以美元作為保單貨幣的保單為基準，並假設在整個保單年期內，(i) 沒有行使身心守護預支保障；(ii) 沒有提取保單貸款；(iii) 沒有行使貨幣轉換權益；(iv) 沒有行使無憂選或終期紅利鎖定權益；(v) 沒有透過減少名義金額提取現金；以及(vi) 沒有行使保費假期，及所有年繳保費在到期日已全數繳清。 [2] 指保單承繼人（保單暫托）選項，僅適用於在香港簽發的保單。 [3] 此為行政安排，並不屬於產品特點，並從 2024 年第三季度起接受申請。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。請注意，行使貨幣轉換權益後，指定的新計劃可能不提供該服務。 [4] 有關市場首創特點的陳述，以截至2024年4月與香港大型壽險公司為個人客戶簽發的其他公開銷售之儲蓄保險計劃及壽險計劃的比較為基準。 [5] 《宏利亞洲康健調查》通過網上自助問卷方式於八個市場進行，涵蓋中國內地、香港、日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南，共有8,000名年齡介乎25至60歲的人士於2024年1月至2月受訪，其中1,052人來自香港，包括252名尚未持有保單且無意在未來24個月投保的人士。 [6] 宏利於2024年1月進行一項網上問卷調查，以了解香港消費者對儲蓄保險產品的喜好。調查訪問了301名年齡介乎25至54歲、家庭月入為3萬港元或以上的香港成年人士。 [7] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。在受保人身故之情況下，如保證現金價值與終期紅利之總和少於應付並已繳的保費之總和，終期紅利將不獲發。詳情請參閱產品單張的「重要事項」。 [8] 指定疾病包括植物人、癌症、昏迷、突發性心臟病（心肌梗塞）、中風、嚴重頭部創傷、癱瘓、末期疾病、完全及永久傷殘、自閉症、躁狂抑鬱症、精神上無行為能力、精神分裂症及嚴重認知障礙。 [9] 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。詳情請參閱產品手冊「重要事項」内的「影響非保證終期紅利、非保證入息及非保證入息／已鎖定終期紅利之積存利率的主要風險」。 [10] 以截至2024年4月與香港大型壽險公司為個人客戶簽發的其他公開銷售之分紅壽險計劃的比較為基準。 [11] 此為行政安排，並不屬於產品特點，並從 2024 年第三季度起接受申請。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。 [12] 此選項僅適用於選擇定期支付保費的保單，並只於保費繳付期內適用。 [13] 黃金周年日指受保人65歲或第15個保單周年日，以較後者為準。於黃金周年日後，身故賠償相當於保證現金價值、所有到期及已繳保費之總和，或名義金額的指定百分比（這由黃金周年日起的每保單年度逐步遞減，直至達到名義金額的60.10%為止， 其後維持不變）之最高者。此計劃亦會支付任何非保證終期紅利及任何積存於本公司以累計利息之已鎖定終期紅利。