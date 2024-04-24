東京站酒店「碳中和住宿計劃」覆蓋全部客房，攜手共築可持續發展的世界

東京2024年4月24日 /美通社/ -- 東京站酒店(The Tokyo Station Hotel)自四月起將全面推行「碳中和住宿計劃」，覆蓋透過任何渠道預訂的所有客房，旨在加快邁向可持續發展的世界。酒店的主餐廳Restaurant Blanc Rouge已經更新了菜單概念，支持本地採購。

東京站酒店正積極採取行動應對全球變暖。透過該計劃，無論客人選擇何種渠道預訂，酒店都能在客人入住期間自費消除二氧化碳(CO2)排放，這標誌著日本全方位服務酒店邁出了前所未有的步伐。酒店客人只需入住該酒店，便可自動為環境保護做出貢獻。此外，酒店還採取了其他措施，如減少食物浪費、回饋社區和節約能源等，並將繼續努力，為實現可持續發展的世界貢獻自己的力量。

Restaurant Blanc Rouge積極回應可持續發展目標(SDG)的倡議，努力減少食物損耗和優先從當地生產商採購食材。2024年4月，餐廳更新了菜單概念，推出了「La nouvelle cuisine francaise a la japonaise」（日本法式新料理）系列菜品。這一新菜單可謂曠世傑作，主廚將從日本各地精選優質食材，用於呈現法式料理藝術。這場由13道菜組成的美食盛宴將帶領賓客領略一次引人入勝的美食探險。

東京站酒店坐落於被譽為日本重要文化遺產的首都地標建築——東京站丸之內大樓內，它將歷史韻味與現代奢華完美融為一體。踏入這座保存完好的古建築，賓客們仿佛穿越時空，沉醉于其優雅的建築風格和恒久的魅力之中。客房既融入了古典美學，又兼顧了現代舒適感，是俯瞰繁華都市的奢華休憩之所。在過去的一個世紀裡，這裡曾是眾多著名作家和世界知名人士的居所。

酒店地理位置優越，毗鄰東京站，是探索東京的理想出發點。對於追求歷史底蘊、奢華享受和便捷生活和諧共存的人來說，東京站酒店是一個無與倫比的選擇，這裡將為您提供一段令人心醉神迷的東京體驗。

酒店的可持續發展目標活動：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404169532-O2-9mL5BJ88.pdf

Blanc Rouge的新菜單概念：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404169532-O3-7496fKii.pdf

預訂/查詢：https://www.thetokyostationhotel.jp/

關於東京站酒店：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404169532-O1-gxm9T0hJ.pdf

SOURCE The Tokyo Station Hotel