「姆明谷--澳門奇遇快樂尋」進駐上葡京

探索夢幻之谷 邂逅姆明 一 族

華麗冒險在一片繽紛瑰麗的花海中起動，感受姆明世界的寧靜溫馨。小朋友可在姆明谷創作繪畫小天地，以塗鴉作品在姆明世界留下原創畫作。姆明與歌妮悠坐姆明屋前，看樹精們在寧靜的小河輕輕划船，至於姆明爸爸跟費尼鐘夫人和孩子，則在夢一般美麗的大自然拋竿、起舞；每位成員都悠然自得，在姆明谷盡情地享受美好日常。

互動樂趣 專屬回憶

不少人對姆明耳熟能詳，展覽特意引入姆明主題照相亭，以澳門限定的相框設計演繹這個來自北歐的故事，讓大家與可愛的姆明角色留下專屬回憶；幸運扭蛋機將呈獻澳娛綜合禮遇以及姆明主題趣致小物，驚喜滿分。

打卡熱點 巨型姆明活潑呈現

身高4米、萬眾矚目的巨型充氣姆明已登陸澳門上葡京西翼大堂戶外空間，讓賓客近距離打卡。此外，活潑可愛的姆明更將於指定日子限時現身展區，於澳娛綜合旗下酒店餐飲或零售商店消費滿指定金額，更有機會與姆明合照留念，獲得專屬相框一張。

主題商品餐飲 歡樂加倍

姆明谷設有以「水上小屋」造型的期間限定商店，提供精選姆明周邊商品，包括一系列值得收藏的澳門獨家限定紀念品。而上葡京大堂酒廊亦推出多款主題美食，賓客可在享用角色造型的輕食、甜點和特飲時，一眾姆明谷角色更將在餐廳與賓客共度這段可愛的下午時光。

更多「姆明谷–澳門奇遇快樂尋」精彩優惠及活動將陸續登場，詳情歡迎瀏覽：https://www.grandlisboapalace.com/tc/arts-n-events/moomin-wonderful-encounter

澳娛綜合自過去一年先後舉辦《Miffy創意展 – 時尚旅遊》和「Donald Duck 90–奇妙藝術館」活動後，再度與文化IP品牌合作，為本澳引入更多主題遊樂項目，促進旅遊產業適度多元發展，吸引不同年齡階層和國籍的旅客，鞏固澳門作為「世界旅遊休閒中心」的地位。

SOURCE SJM Resorts, S.A.