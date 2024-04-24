「姆明谷--澳門奇遇快樂尋」進駐上葡京

24 4月, 2024, 18:17 CST
療癒角色溫暖童心
澳門2024年4月24日 /美通社/ -- 「姆明谷—澳門奇遇快樂尋」互動展由4月22日起至8月31日於澳門上葡京綜合度假村（「上葡京」）展開，帶領大小朋友踏上姆明一族以愛編織的奇幻冒險，一系列主題活動將帶來充滿歡樂的姆明尋覓之旅。
互動展由澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）與我適文創股份有限公司攜手呈獻，以柔和桃色為主調，代表著姆明一族善良、彼此關懷與扶持的形象，搭配瑰麗花海設計，呼應姆明一族的歡樂氛圍。賓客穿梭展區時，猶如走進繪本中的姆明谷，除可親歷其境感受經典場景，參與姆明一家、以及歌妮、史力奇、小美等角色的日常，更可動手進行種種創意互動，並在期間限定商店選購澳門獨家紀念品。此外，擺放在澳門上葡京西翼大堂戶外的4米巨型充氣姆明，亦是不容錯過的打卡熱點。賓客更有機會與天真可愛的姆明見面合照，並於上葡京大堂酒廊一嚐主題餐飲，與姆明角色共進美點。
探索夢幻之谷 邂逅姆明一族
華麗冒險在一片繽紛瑰麗的花海中起動，感受姆明世界的寧靜溫馨。小朋友可在姆明谷創作繪畫小天地，以塗鴉作品在姆明世界留下原創畫作。姆明與歌妮悠坐姆明屋前，看樹精們在寧靜的小河輕輕划船，至於姆明爸爸跟費尼鐘夫人和孩子，則在夢一般美麗的大自然拋竿、起舞；每位成員都悠然自得，在姆明谷盡情地享受美好日常。
互動樂趣 專屬回憶
不少人對姆明耳熟能詳，展覽特意引入姆明主題照相亭，以澳門限定的相框設計演繹這個來自北歐的故事，讓大家與可愛的姆明角色留下專屬回憶；幸運扭蛋機將呈獻澳娛綜合禮遇以及姆明主題趣致小物，驚喜滿分。
打卡熱點 巨型姆明活潑呈現
身高4米、萬眾矚目的巨型充氣姆明已登陸澳門上葡京西翼大堂戶外空間，讓賓客近距離打卡。此外，活潑可愛的姆明更將於指定日子限時現身展區，於澳娛綜合旗下酒店餐飲或零售商店消費滿指定金額，更有機會與姆明合照留念，獲得專屬相框一張。
主題商品餐飲 歡樂加倍
姆明谷設有以「水上小屋」造型的期間限定商店，提供精選姆明周邊商品，包括一系列值得收藏的澳門獨家限定紀念品。而上葡京大堂酒廊亦推出多款主題美食，賓客可在享用角色造型的輕食、甜點和特飲時，一眾姆明谷角色更將在餐廳與賓客共度這段可愛的下午時光。
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澳娛綜合自過去一年先後舉辦《Miffy創意展 – 時尚旅遊》和「Donald Duck 90–奇妙藝術館」活動後，再度與文化IP品牌合作，為本澳引入更多主題遊樂項目，促進旅遊產業適度多元發展，吸引不同年齡階層和國籍的旅客，鞏固澳門作為「世界旅遊休閒中心」的地位。
SOURCE SJM Resorts, S.A.
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