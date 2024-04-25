世界領先的豪華綜合度假城「澳門銀河™」攜手全球最佳酒店品牌嘉佩樂酒店及度假村璀璨啓幕亞洲最受期待澳門銀河嘉佩樂酒店

酒店設計整體延續了「澳門銀河」標誌性的奢金設計元素，外觀奢華震撼。酒店共17層，設有 36 間空中別墅及 57 間套房。酒店室內設計由巴黎知名的 Moinard Bētaille 建築事務所操刀設計，其靈感源於茂密叢林與澳門旖旎的自然風光。空中別墅均配備私人露台與晶瑩剔透的無邊泳池，賓客可在户外盡情享受日光浴，或在隱密的花園盡享靜謐的四季自然體驗。豪華別墅是舉辦社交活動的理想之所，設有管家式準備區域、配備雪茄管家與雪茄珍藏的 KTV 房、私人雞尾酒吧和娛樂休閒室等設施。套房設有私人休閒泳池以及可將澳門城市景觀盡收眼底的露台，打造無可比擬的奢華體驗。

Moinard Bētaille 建築事務所的 Bruno Moinard 和 Claire Bētaille 在闡釋酒店設計時表示：「銀河娛樂集團給予我們極大的自由度，讓我們盡情構思並設計澳門銀河嘉佩樂酒店。我們從澳門的探險精神與歷史傳承中汲取靈感，演繹自然風光主題，展現周到待客之道與現代摩登風格，同時為賓客奉上悦心驚喜。澳門銀河嘉佩樂酒店將酒店與水的深刻聯繫作為核心要素，讓賓客想象自己懸浮於波光粼粼的泳池之上。」Moinard Bētaille 建築事務所以其對法式奢華與精湛工藝的獨特詮釋而著稱，曾主持多間國際知名奢侈品牌精品店的室內設計，包括卡地亞、百年靈及愛彼的全球旗艦店。

嘉佩樂酒店及度假村秉持出類拔萃的品質與卓爾不凡的服務理念，聯結賓客與酒店在地的獨特情感，享譽全球，集團致力於將澳門優雅奢華格調提升至新里程碑。

澳門銀河嘉佩樂酒店將以大膽風格煥新演繹標誌性的嘉佩樂酒店客廳，進一步詮釋酒店作為文化對話與交流的精神匯所。「Pony & Plume」設有由香港室內設計領域傳奇人物Albert Kwan設計的會員專享休息室。Albert Kwan曾設計眾多具有中國藝術風格的空間，包括香港的中國會與Cipriani餐廳、倫敦China Tang中餐廳以及亞洲多地的商業中心。Plume是僅面向受邀會員的隱秘露台，品鑑家可在此欣賞陳列的私人珍稀收藏，包括古董、藝術品乃至切•格瓦拉（El Commandante）等歷史人物的名貴臻禮。

Moinard Bētaille 以馬球運動為靈感，傾心設計澳門銀河嘉佩樂酒店的酒吧，酒吧中將收藏一系列獨具特色的稀有和限量款威士忌，並與精選威士忌酒廠合作，還悉心挑選一系列原產地日本威士忌，豐富珍藏。

澳門銀河嘉佩樂酒店將與藝術和美食領域的創意領袖合作，為賓客營造無與倫比的體驗。酒店策劃了多元的藝術系列合作，美食方面則與香港烹飪之星、亞洲50最佳餐廳主廚、米芝蓮星級廚師及Krug Ambassade成員餐廳主廚Vicky Cheng合作，打造令人難忘的享味體驗。備受期待的主廚Vicky開設的首間高級國際餐廳將於2025年正式啓幕。來到澳門銀河嘉佩樂酒店的賓客將奢享星廚的美食理念。餐廳與香港傑出室內設計師 Joyce Wang 合作，展現了大灣區原創設計的魅力。

主廚Vicky近年來在餐飲領域屢獲殊榮，僅 2024 年就三度榮獲亞洲 50 最佳餐廳大獎。他憑藉香港「永」（Wing）餐廳在該地區排名第五，並順利摘得最佳「進步獎」。主廚Vicky將以獨特風格詮釋澳門精神，融合多元文化，延續並發揚他在美食創作中東西方文化交融理念。餐廳由屢獲殊榮的香港室內設計師 Joyce Wang 擔綱設計，整體環境靜謐隱幽，讓賓客能直接與廚藝高超的主廚互動。

對於澳門銀河嘉佩樂酒店全新獨立餐廳概念，主廚Vicky表達了心中的激動之情：「在為澳門銀河嘉佩樂酒店特別設計的全新餐廳概念中，我將展現珠江三角洲的獨特食材與悠久傳承。我非常期待在精緻的美食創作實驗中融入中法風味與料理技藝的創新，並將我所推崇的高級料理理念首次帶到國際舞台上。」

Joyce Wang Studio 的創始人 Joyce Wang 分享了她的見解：「我們洞察到主廚Vicky對尋覓和探索美食的熱情，據此為室內空間選擇了合適的材料、紋理及流暢的建築形式。我們的設計將重點突出廚房作為餐飲體驗核心的定位，旨在柔和地模糊賓客與主廚之間的界線，讓賓客沉浸於主廚Vicky的個人烹飪秀之中。」

此外，澳門銀河嘉佩樂酒店還將配備標誌性全日制餐廳，讓賓客在澳門進一步專享一系列地道的美食體驗。

嘉佩樂酒店集團副主席Evan Kwee表示：「澳門銀河嘉佩樂酒店標誌着嘉佩樂酒店及度假村迎來大灣區首次亮相的重要里程碑時刻。我們攜手銀河娛樂集團，為全球旅行者展示澳門豐厚的歷史底藴和人文藝術，透過遠見卓識的文化呈現，鼓勵賓客領略在地風情，探索旅行更具深遠的意義。」

澳門銀河嘉佩樂酒店集中呈現了銀河娛樂集團堅持文化傳承與秉持亞洲情懷的獨特價值觀，凸顯了集團在市場的領先地位，詮釋了「澳門銀河」不斷提升打造非凡賓客體驗的堅定承諾。銀河娛樂集團副主席呂耀東先生表示：「『澳門銀河』不斷引領世界領先品牌入駐，將繼續在市場中脱穎而出。我們旗下獨具非凡的酒店陣容不斷壯大，澳門銀河嘉佩樂酒店堪稱銀河超豪華生活方式的全新燈塔，並將致力於立足全球舞台，開創奢華品質酒店服務新紀元。」

詳情請訪問 www.galaxymacau.com 。

關於 「澳門銀河」 綜合度假城

「澳門銀河™」綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門安達仕酒店、澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門銀河萊佛士、澳門麗思卡爾頓酒店以及「百老匯酒店」， 共提供約5,000間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長575米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全長150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌 ─ 澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。

「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲體驗; 面積超過10萬平方米的銀河時尚匯，雲集了超過200個國際時尚豪華品牌，為客人提供從高端精品旗艦店到潮流時尚生活、精彩多元的品牌選擇，是追求全新時尚與創意體驗的潮流熱點，及購物的人氣之選；極具規模的3D影城「銀河影院」設有10間影院，以4K鐳射映畫打造無可比擬的電影體驗；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了35種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。

銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達 40,000 平方米的，並設有16,000 座位、全澳最大的室内綜藝館 ─ 銀河綜藝館。

詳情請瀏覽：www.galaxymacau.com, www.broadwaymacau.com.mo及www.galaxyicc.com。

關於嘉佩樂酒店及度假村

嘉佩樂酒店及度假村旗下擁有位於新加坡、烏布、曼谷、河內、悉尼、上海、海南土福灣等地的多家奢華度假酒店。在未來幾年內，還將在臺北、京都、利雅德、南京、深圳、韓國等地陸續揭幕新的酒店。卓越的酒店品牌專注於為賓客打造地道本真的文化體驗，將精心設計的傳奇建築與細緻周到的專屬匠心服務融為一體。嘉佩樂酒店及度假村榮獲Travel + Leisure漫旅雜誌美國版2023年度世界旅行獎全球最佳酒店品牌的殊榮，並於 2020 及2021 連續兩年摘得全球第二大酒店品牌的榮譽。曼谷嘉佩樂酒店和新加坡嘉佩樂酒店新近榮登2023年度全球50佳酒店榜單。

嘉佩樂酒店及度假村是全球酒店聯盟DISCOVERY的成員之一，其賓客忠誠計畫覆蓋全球超過100個國家的40家奢華酒店品牌。

SOURCE Galaxy Entertainment Group