新華絲路：五粮液「和美全球行」走進智利

活動現場，大熊貓、中國茶、傳統民樂等飽含中國元素的展台吸引嘉賓駐足，以五粮液為基酒的特調雞尾酒刷新海外友人對中國白酒的認知，中國川劇變臉與智利國舞奎卡舞輪流上演帶來文化交融。

五粮液集團（股份）公司董事長曾從欽表示，智利與四川有很多相似之處，都有深厚的歷史、富饒的物產、熱愛生活的人民，特別是兩地盛產的美酒都享譽世界，希望智利的紅酒與四川的白酒，能勾調出最美好的味道。

和美，是五粮液的文化主張和價值取向。五粮液是以五種糧食釀造的固態蒸餾酒，原產中國的大米、糯米、源自非洲的高粱、西亞的小麥、南美的玉米構成了五粮液酒的風味，各味諧調、恰到好處。

曾從欽表示，五粮液將以美酒這一穿越歷史、跨越國界的世界語言，促進中智文化互鑒互賞，創造更多和美相遇、妝點更多和美故事、凝聚更多和美友誼。

活動上，曾從欽和中智兩國各界代表共同為五粮液「和美全球行」智利站卷軸加蓋印章。

以智利站活動為契機，五粮液考察調研了南美市場，與當地飲品公司CCU集團洽談酒類合作，探求經貿交流、產業對接新路徑。同時聯合聖地亞哥知名餐廳、酒吧發起為期一周的「尋味中國濃情智利」主題文化推介活動，與智利消費者和美互動，讓他們感受「川酒+川菜」的風情與魅力。

作為中國「走出去」的先行者和引領者，五粮液將以「和美全球行」為「走出去」發展機遇，創新「文化+體驗」運營模式，拓展「中國菜+中國酒」消費場景，提升中國白酒的國際市場競爭力與影響力，讓全球消費者在美酒的濃香中相融相通，共同體驗和美、創造和美、共享和美。

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SOURCE 新華絲路