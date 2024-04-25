澳門銀聯乘車碼服務拓展至香港和內地游客

香港2024年4月25日 /美通社/ -- 銀聯國際宣布，澳門的銀聯乘車碼服務拓展至香港和內地游客，即日起，香港和內地的雲閃付App用戶綁定本地發行的銀聯卡後，均可開通澳門乘車碼，掃碼付費搭乘澳門兩間公共巴士公司全部路綫，雲閃付App用戶從而實現一碼通行澳門。

銀聯乘車碼操作簡單，只要憑綁定了銀聯卡的雲閃付 App，通過巴士上的電子收費機掃描 App 內的銀聯乘車碼即可繳付車資，乘客無需費心為傳統交通支付工具定期增值。新服務尤其便利短期到訪的外地游客，無須另外購買傳統交通支付工具，無須兌換當地貨幣為工具增值，憑雲閃付 App內綁定的銀聯卡便可直接繳付車資。

2023年8月，銀聯乘車碼首次落地澳門市場，該服務還拓展至 7 間澳門本地金融機構的自有電子錢包，用戶可通過錢包內的銀聯乘車碼搭乘公共巴士。

銀聯一直致力完善公共交通場景的創新支付受理建設，除了澳門的交通網絡，雲閃付App用戶還可實現一碼走遍香港和內地，香港的港鐵、九巴、城巴、龍運巴士、電車和渡輪，以及北京、上海和大灣區等多個城市的地鐵及巴士均已支持銀聯乘車碼服務，只需一個雲閃付 App 便可走遍全國。

此外，用戶于中國台灣等國家和地區的公共交通工具也可使用銀聯乘車碼服務，讓持卡人無論身在本地還是外游時，均可享受銀聯創新便捷的交通出行支付體驗。銀聯希望通過以上服務為用戶提供更靈活的電子支付選擇，全力推動智慧出行。

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關於銀聯國際

銀聯國際是中國銀聯負責運營國際業務的子公司，以會員制吸引全球合作夥伴，拓展銀聯卡境外受理網絡，擴大銀聯卡發行和使用，開展創新支付的跨境應用，提升銀聯品牌的國際影響力。通過與全球2,600多家機構合作，目前銀聯受理網絡已延伸到183個國家和地區，82個國家和地區發行了銀聯卡。銀聯國際正在為全球最大的持卡人群提供優質、高效、安全的跨境支付服務，並為越來越多境外銀聯卡持卡人提供日益便利的本地化服務。如欲了解更多銀聯國際的資訊，請瀏覽：http://www.unionpayintl.com/hk/。

SOURCE 銀聯國際