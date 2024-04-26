俄羅斯諾鎳公司創新解決方案將助力亞太地區實現可持續發展目標

曼谷2024年4月26日 /美通社/ -- 氣候變化和環境保護是亞太地區面臨的重要問題之一。全球約50%的二氧化碳排放量來自亞太地區。近年來，隨著該地區的暖化程度超過全球平均水平，情況愈發惡化。

諾鎳目前正在研發的創新鈀解決方案將助力該地區解決其面臨的主要挑戰：改善20多億人口的水處理問題、促進綠色能源項目的實施、減少有害氣體排放，並優化向可生物降解包裝過渡的方式。截至2030年底，諾鎳預計將斥資1億美元用於鈀的創新應用研發。

諾鎳公司鈀金中心（Palladium Centre）負責人德米特裡•伊佐托夫（Dmitry Izotov）在曼谷聯合國會議中心舉行的聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（ESCAP）「利用數字創新促進亞太地區可持續發展」全體會議上就這一主題發表了演講。

目前，水處理中多數使用氯進行消毒，這在水的生產、運輸和儲存過程中會對環境造成嚴重危害。鈀合金催化劑與電解技術的結合可以讓消毒劑直接作用於供水，從而降低環境風險。

德米特裡•伊佐托夫表示：「鈀是未來的重要礦產，尤其是在氫能和光。伏項目中。在氫能領域，鈀基催化劑在生產鏈的每個階段都呈現出對效率的提升作用，從水電解制氫，到氫氣的運輸，甚至在燃料電池本身。在光伏產業中，鈀硫族化物可用於制造高效光伏電池。」

目前，生產可生物降解包裝的關鍵原材料是從甲醛中提取的乙醇酸，而甲醛是一種危險的致癌物質。新型鈀基催化劑則消除了對致癌物甲醛的需求，並提升了原料的產出。鈀技術不僅有助於制造商滿足日益嚴格的環境法規要求，還降低了生產成本，提高了安全性。

德米特裡•伊佐托夫表示：「在全球數字化時代，神經網絡、大數據分析和機器學習等技術在加速流程方面發揮著重要作用。諾鎳積極利用數字技術來模擬和預測材料的結構和性能。在數字技術開發方面，需要在各個層面開展緊密的國際合作，這對於加快采用綠色技術和實現可持續發展目標至關重要。諾鎳鈀金技術中心旨在成為新型數字工具研發的前沿場所。」

鈀在解決環境挑戰方面的重要作用已得到全世界的廣泛認可。它已被汽車行業積極用於開發排放控制系統。鈀具有很強的催化性和氫滲透性，與其他元素結合後還具有良好的光學特性。因此鈀在提高綠色技術的性能和降低其實施成本方面具有巨大的潛力。

SOURCE Nornickel