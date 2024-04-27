中建智地發佈文化地產品牌，打造文化營宅行業樣本

中建智地為中國建築一局集團旗下的房地產開發公司，英文縮寫為C-LAND。

北京2024年4月27日 /美通社/ -- 4月21日，以「千載文脈，只此惟新」為主題的2024中建智地文化地產品牌發佈盛典，在北京水立方隆重舉行。

原文化部副部長、國家博物館首任館長潘震宙，國家一級演員、中國文學藝術界聯合會副主席、中國戲劇家協會主席濮存昕，復旦大學歷史系教授錢文忠，中國營造學社紀念館館長、清華大學建築學院建築歷史與文物保護研究所所長劉暢，國家一級演員、中國當代著名琵琶演奏家吳玉霞，文化學者、著名主持人趙普等建築和文化界重磅嘉賓蒞臨現場，共襄盛舉。

中建集團、中建一局、中建智地相關領導及全國百餘家主流媒體高層、戰略合作單位代表出席本次品牌發佈會。另有多家媒體提供了現場直播支持，全網超過1000萬人次觀眾在線觀看。在線下與線上觀眾的共同見證下，中建智地完成了品牌文化地產戰略升級這一重大時刻。

賡續中華文脈：擔當新時代的文化使命

在著名主持人趙普的主持下，發佈會在《龍騰盛世 薪火相傳》的經典民樂演奏中拉開序幕。其後，原文化部副部長、國家博物館館長潘震宙發表致辭。一個時代有一個時代的責任，一代人有一代人的使命。潘震宙強調，中式建築承載著歷史和文化，是中華優秀傳統文化的重要組成部分，我們要不斷的傳承和創新，才能保持文化的生機與活力。他表示，此次文化地產品牌發佈體現了主辦方中建智地的思考與擔當，對關心人民的美好生活、關心傳統建築的當代生命力具有深遠的意義。

「中國優秀的傳統文化是非常超越性的一種寶貴資源，我們要努力將它進行創造性轉換。」復旦大學歷史系教授錢文忠緊隨其後，以「守望傳統，傳承中華優秀文化」為主題發表演講，他強調建築永遠是表述文化、闡釋文化、呈現文化最具象、最具溫情的手段，中建智地提出文化地產這樣一個非常明確的概念，讓我們所有的居住充滿文化和夢想，這種文化自覺和文化擔當令人欽佩。

建築是傳統文化的活化石，讓我們穿越歷史看見時間裡的中國之美。在中國近代建築之父梁思成誕辰123週年之際，中建智地現場發佈中國建築史紀錄片《建築裡的中國》，這是對先輩的致敬，也是對自我的激勵。事實上，自2020年起，身為央企的中建智地就開始以文化傳新的方式，堅持走文化地產之路，讓延續千年的中國傳統文化在建築中留下來、傳下去。

文化傳新中國：以當代建築擁抱傳統文化

「文化的復興必然是要以建築為主要方向。建築師應該懂得自己的文化根源，融入本土的傳統和文化。」中國近代建築之父梁思成昔日的喟歎，如今卻成了中建智地矢志不渝的追求和願景。如何讓當代建築擁抱傳統文化，用當代審美重塑盛世中國，是中建智地這些年來一直在探索與實踐的方向。

中建智地總經理吳國強以「文化傳新中國」為演講主旨，第一次向人們系統性地闡述了中建智地踐行文化地產的初心、打造文化作品的理念、以及對文化傳新的展望和期許。他表示，不論從時代需求趨勢，還是歷史使命責任，文化都將是我們必須重視起來的一部分。

「身為央企，中建智地有責任，也有有能力和意願，扛起文化復興的大旗。」中建智地以唐風宋韻為基蘊，將中國數千年傳統文化工藝水平、藝術審美、生活時尚的巔峰代表，與當代工藝和實際需求相結合，通過學古不泥古的當代轉譯，成功打造了一個個叫好又叫座的文化地產作品。而在不遠的未來，中建智地也將在古建保護、中建傳統建築學研、文化場景創新等方面，讓傳統文化融入建築與生活之中。

傳新更美的中國：文化營宅之道正式發佈

一部文化地產實踐片《傳新更美的中國》，再現了中建智地文化營宅的點點滴滴。自2020年第一座文化地產作品中建宸廬問世開始，中建智地便堅持非標準化設計、學古而不泥古的文化營宅觀，這也成為品牌在文化地產領域不斷推陳出新的靈感源泉。

「營宅不僅是建造安身之所，更要營造情感的歸宿、精神寄托的容器，而文化則是寄托情感最好的載體。」中建智地副總經理王瓊在「文化營宅中國」主題演講中，分別以中建宸園和北京國賢府為經典案例，從築法式和造園記兩大維度，向人們分享了中建智地在唐、宋不同文化中的營宅實踐故事。

不論是對建築中開間比例、建築構件、傳統紋樣的傳承與創新，還是造園時對詩畫入境、城市山林、四時居游的轉譯與再現，中建智地始終心懷敬意，處處精研，以實現對唐、宋美學純粹還原。而為了讓作品在文化上經得起推敲，中建智地在原有溯源、轉譯、傳新的基礎上，現場攜手中國營造學社紀念成立中國傳統建築學研機構——智研社，讓中國傳統建築之美在心手相傳中賡續向前。

現場中建智地還通過「中華衣冠」「雅集中國」「中國建築」等文化展覽，以及濮存昕與吳玉霞攜手演繹的《琵琶行》唐詩朗誦演奏、吳玉霞《春江花月夜》琵琶獨奏、《龍騰盛世 薪火相傳》民樂演奏、《只此青綠》舞蹈等表演環節，向人們傳遞中國傳統文化多元而包容的一面，以及中建智地對未來傳統文化生活場景的美好嚮往。

作為文化地產領域的創領者，中建智地將依托中國建築的品質建造實力和文化營宅的豐富成功經驗，持續秉承「智造美好生活」的發展理念，創作更多具有文化內涵的人居作品，引領中國地產行業的文化傳承與創新之路。

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