中國將探索互利共贏的全球科技創新合作新模式，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，共同打造開放的創新生態系統。

科技部數據顯示，2023年中國研發投入超過3.3萬億元（4554億美元），同比增長8.1%，基礎研究經費達到2212億元，比上年增長9.3%。

近年來，中國的科技創新實力實現了重大飛躍。世界知識產權組織助理總干事馬爾科-阿萊曼表示，中國是創新強國，為全球增長以及全球可持續發展作出了重要貢獻。

根據世界知識產權組織的數據，中國在創新方面領先全球，在《2023年全球創新指數》中排名第12位，截至去年年底，在全球百強科技集群中，有24個在中國，成為集群數量最多的國家。

世界科學院院長誇拉莎-阿卜杜勒-卡裡姆稱，通過建立伙伴關系和促進通力合作，推動未來的可持續發展，也為所有的參與者提供了一個平台，共同探索實現聯合國可持續發展目標的新途徑。

中國科技公司小米集團創始人兼首席執行官雷軍表示，公司將繼續加大研發投入，努力實現核心技術的突破。

SOURCE 《中國日報》