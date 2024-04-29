荷蘭皇家航空發佈「更好的旅行」品牌主張，重新定義旅行體驗

荷航「更好的旅行」，重新定義未來的旅行體驗

一百多年來，荷航一直是航空業的先驅，以其具代表性的細緻、關懷和可信賴的服務將旅客安全送達世界各地。在「更好的旅行」主張下，荷航致力於打造「有意義的體驗」、「有意義的連結」和「有意義的突破」這三大支柱，來讓每一位消費者和旅客、每一位當地居民、每一個經濟體以及社群的旅程都更加充滿意義。

根據荷航與市調機構Norstat聯合進行的一項研究，大眾對旅行方式的偏好正處於轉型之中：其中四分之三的旅客表示在未來的旅行中渴望尋求更加有意義的旅行體驗，這一願望在Z世代與千禧一代中尤其顯著。這份調查也揭示了一種旅行心態的轉變：97%的大中華區遊客表達了在下次出遊時將追尋有意義體驗，而89%的受訪者認為與他人和地方建立有意義的連結遠比單純觀光更為重要。對他們而言，真正有意義的旅行在於自我對話、與自然共融以及享受旅途中的即興之美。

荷航發佈「更好的旅行」品牌主張能與旅客的需求相呼應，奠基於荷航致力於提升每一位旅客旅行體驗的承諾。在「更好的旅行」主張的指引下，荷航將致力於與旅客建立真正的連結，將體貼與關懷擴及旅程中的每個細節，努力提供更有意義、難忘且愉悅的旅行體驗。

荷航，深化連結及打造更有意義的旅行體驗的賦能者

荷航致力於激發旅客探索未知的目的地，擁抱多元文化，在旅途中建立有意義的連結。透過採用最新一代飛機、融合先進人工智慧技術、提供更加寬敞舒適的座位，精選美食、升級機上娛樂系統，以及其他地面及機上服務，荷航確保為每位旅客帶來更優化的旅行體驗。此外，荷航發佈的旅遊指南、 精心挑選的景點和活動推薦旨在幫助旅客深入探索目的地文化，與當地社區建立真正的連結。透過為旅客提供在預訂時可選擇的永續航空燃料（SAF）購買選項，荷航進一步減少了航空旅行對傳統化石燃料的依賴，向實現更永續的航空旅行目標邁出了有意義的一步。

法航荷航大中華區總經理韋邁綸表示： 「們很榮幸能夠將『更好的旅行』這一全新品牌主張分享給大中華區客戶。作為一家航空公司，我們提供的服務遠超飛行本身，而是激發旅客與我們一同探尋旅行的價值與真諦。我們鼓勵旅客思考他們為何旅行以及如何旅行，無論是為了個人成長，還是為了實現更遠大的社會目標。我們致力於引導旅客進行更有意義的探索，發掘他們每次旅途背後的深層意義。我們誠邀他們踏上一段前所未有的旅途，讓每時每刻都成為實現『更好的旅行』的契機。選擇荷航，擁抱有意義的旅行。」

荷航「更好的旅行」品牌主張代表著荷航將在未來數年中，致力於讓人們在旅行中與他人、地點和體驗建立更有意義連結的一個開端。自1948年首次開通飛往中國的商業航班以來，荷航一直致力於為大中華區客戶提供卓越服務。在2024年春夏航季，即 3月31日至10月26日，荷航將於每週營運23個客運航班，從大中華區的4個目的地飛往阿姆斯特丹史基浦機場：北京（每週 7 班）、上海（每週 7 班）、香港（每週 4 班）和臺北（每週 5 班）。這些航班將由波音 777 和 787-9 機型執飛。

關於荷蘭皇家航空

100多年來，荷蘭皇家航空一直是航空業的先驅。荷航是仍然以其原始名稱運營的歷史最為悠久的航空公司。荷航始終以客戶為中心，以成為高效、可持續的歐洲領先航空公司為目標。荷航運營的航線網路將荷蘭與世界上所有主要經濟區域連接起來，成為推動荷蘭經濟發展的強大引擎。

荷蘭皇家航空是法航 - 荷航集團的一部分。荷航同時也是天合聯盟成員，天合聯盟共擁有19家航空公司成員。

自2004年合併以來，荷航已成為法航-荷航集團的一部分。 這次合併使法航-荷航成為歐洲領先的航空集團，旗下兩個實力強大的品牌在兩個主要樞紐運營：阿姆斯特丹史基浦機場和巴黎戴高樂機場。集團主要業務集中在客運和貨運以及機務維修領域。

關於航班的詳細資料，請致電荷航客戶服務中心

中國大陸電話: +86 4008 106 232

香港電話：+852 5814 0051

臺灣電話：+886 2 7752 7424

或登陸 www.klm.com.cn www.klm.com.hk www.klm.com.tw

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SOURCE 荷蘭皇家航空