信達生物宣布任命張蘇華博士為全球首席商務官

美國舊金山和中國蘇州2024年4月30日 /美通社/ -- 信達生物制藥（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司，今日宣布，任命張蘇華（Samuel Zhang）博士為全球首席商務官（CBO）。張博士將負責信達生物在全球業務的戰略規劃和商務拓展工作，向公司創始人、董事長兼首席執行官俞德超博士匯報。

張博士在藥物研究、開發、商業化和商務合作等方面擁有超過20年的行業經驗，曾前瞻性地識別新興行業趨勢和前景，多次推動大型制藥公司及小型生物技術公司的重大研發決策。並設計基於科學的市場開發戰略，以解決大量未被滿足的醫療需求，使得公司在競爭激烈的市場中實現商業價值、促成大型戰略交易。

張博士在加入信達生物之前曾擔任亙喜生物和NeoImmune Tech公司首席商務官。張博士主導了亙喜生物與阿斯利康價值12億美元的收購合作，這是中國創新藥企首次被跨國藥企收購。他還曾在禮來、輝瑞、百時美施貴寶、諾華以及Merus公司擔任過各類管理崗位。

張博士擁有哥倫比亞大學分子生物學博士學位、賓夕法尼亞大學沃頓商學院工商管理碩士學位，以及北京大學生物學學士學位。

信達生物創始人、董事長兼首席執行官俞德超博士表示：「非常高興張蘇華博士加入信達生物並擔任首席商務官，張博士在商務拓展領域擁有豐富的經驗以及卓越的領導能力。我們相信張博士的加入將為信達生物提升國際戰略規劃和業務開發能力，進一步加快信達全球化的步伐。」

張蘇華博士表示：「信達生物自12年前成立以來，取得了巨大的成功，是一家非常注重發展戰略和國際合作的企業。我很高興在這個時刻加入信達生物，在公司發展堅實的基礎上幫助公司開拓創新版圖，並與更多優秀公司合作開發突破性的藥物造福全球迫切需要的患者。」

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有10個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®）， 雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®2），塞普替尼膠囊（睿妥®2），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®）和托萊西單抗注射液（信必樂®）。目前，同時還有3個品種在NMPA審評中，5個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。



公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年10月，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物制藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號 www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：1.信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。 2.雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®）和塞普替尼膠囊（睿妥®）由禮來公司研發

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SOURCE 信達生物