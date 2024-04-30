艾睿鉑任命胡玲為合夥人及董事總經理兼大中華區消費品與零售業務負責人

香港2024年4月30日 /美通社/ -- 全球諮詢公司艾睿鉑今日宣布胡玲（Lisa Hu）將擔任合夥人及董事總經理，領導大中華區消費品與零售業務。

胡玲在消費品領域方面擁有近20年的營運經驗，涵蓋食品和飲料、美容和化妝品以及服裝等多個行業。她亦對零售營運有細緻入微的理解，曾在不同市場與眾多零售商合作，累積了豐富的經驗。

在加入艾睿鉑之前，胡玲於安永—博智隆（EY-Parthenon）擔任戰略與交易諮詢服務合夥人以及大中華區消費品與零售業務負責人。此前，她還在波士頓諮詢（Boston Consulting Group）擔任董事總經理及合夥人兼大中華區運營管理業務負責人，並且是消費品與工業品業務的核心成員。她曾於羅蘭貝格（Roland Berger）就職多年，專注於消費品領域。胡玲擁有布里斯托大學經濟學、金融與管理科學碩士學位，以及北京大學光華管理學院會計學管理學士學位。

艾睿鉑合夥人及董事總經理兼亞洲區負責人謝芾（Shiv Shivaraman）表示：「胡女士在大中華與東南亞地區營運方面的專業知識和豐富經驗，將進一步增強我們在消費品與零售領域的能力。她的任命凸顯了我們在營運業務上力求精益求精的承諾，並致力幫助客戶在充滿不確定性的環境下應對挑戰。」

艾睿鉑合夥人及董事總經理兼大中華區聯合負責人戴加輝博士（Dr. Stephen Dyer）：「我們非常高興胡女士加入我們的團隊帶領大中華區消費品與零售業務。隨著大中華區的消費品與零售市場日益複雜和不斷變化，她深厚的行業知識和運營模式轉型的經驗將為我們的客戶帶來巨大價值。」

關於艾睿鉑（AlixPartners）

艾睿鉑是一家以結果為導向的全球化專業諮詢公司，致力於幫助企業成功應對各種錯綜複雜和利害攸關的挑戰。我們的客戶包括企業、公司董事會、律師事務所、投資銀行、私募基金等。艾睿鉑創立於1981年，總部位於美國紐約，在全球20個城市設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站 www.alixpartners.cn/。

SOURCE 艾睿鉑