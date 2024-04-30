馬來西亞柔佛州森林城市項目近期備受關注

交通部長陸兆福在接受采訪時提到，如果新的隆新高鐵項目要恢復，就需要重新評估路線。他強調將森林城市金融特區和柔新經濟特區納入規劃過程的重要性，以確保可持續發展並與區域增長戰略領域產生協同作用。

柔佛州務大臣翁哈菲茲透露，柔新經濟特區將與森林城市金融特區緊密相連。這一決定預計將為柔佛州帶來更多投資機會、創造就業機會和發展項目，使居民和企業受益。

根據投資、貿易和工業部長東姑扎夫魯的建議，已確定在森林城市成立馬來西亞依斯干達促進中心。該中心將進一步促進森林城市的商業活動，吸引更多投資來到柔佛。

聯邦政府和州政府的這些舉措強調了他們對森林城市項目發展的承諾。這種共同努力不僅增強了投資者對森林城市作為戰略商業中心的信心，更使柔佛成為國際投資的焦點。

SOURCE 碧桂園森林城市