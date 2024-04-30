應科院與入境處攜手合作

四大範疇 提升服務

入境事務處處長郭俊峯先生表示，入境處積極響應特區政府推動「智慧城市」的政策，並透過與應科院合作，落實支持及推動本地科技研發。入境處將繼續致力運用創新技術提升部門的服務水平和工作效率，以應對持續增加的公共服務需求和未來業務發展的需要。

未來，入境處與應科院會在四個主要範疇，包括「創新通關模式」、「生物特徵認證」、「人工智能技術」和「機械人技術」，探討創新的應用方案，為市民提供更高效優質的服務。

智慧城市 輸出科技

應科院董事局主席李惠光工程師感謝入境處選擇與應科院共同合作，支持港產科技研究。他指出，是次合作將起示範作用，鼓勵鄰近智慧城市使用創新科技，為各地民眾帶來更多便利。

「應科院與各政府部門合作，讓應科院研發的創新科技在不同場景應用，惠及普羅大眾。這亦有助我們推廣香港研發的創新科技，鞏固香港作為技術轉移樞紐的地位。」

多重技術 提升效率

應科院行政總裁葉成輝博士指出，團隊將善用先進容貌識別技術提升出入境檢查服務，包括採用多重攝影機矩陣感測融合技術，藉快速搜尋AI演算法和失焦去模糊引擎，以及臉部辨識和臉部正面化技術，在短時間內識別及捕捉移動中的目標，實現通關自動化，及提升效率。「例如部份車輛後座並沒有可活動的車窗，我們研發的嶄新技術，可讓這些車輛進行出入境檢查時，在隔着玻璃的情況下繼續進行核對影像的工作。」

根據合作備忘錄，入境處與應科院的合作項目還包括研究採用嶄新生物特徵認證技術提升服務水平和執法能力，亦會探索利用人工智能和機械人技術，協助加強邊境保安和簡化通關程序。

關於香港應用科技研究院

香港應用科技研究院（應科院）由香港特別行政區政府於2000年成立，其使命是透過應用科技研究提升香港的競爭力。應科院的主要科技研發領域可歸納於五個技術部門，包括：先進電子元件及系統、人工智能及可信技術、通訊技術、創新思維、物聯網感測與人工智能技術。而技術研發主要應用在六項重點範疇：智慧城市、金融科技、新型工業化及智能製造、數碼健康科技、專用集成電路及元宇宙。

多年來，應科院致力培養研究及創科人才，並憑著其技術創新及對工商業界和社區的傑出貢獻而屢獲國際殊榮。應科院至今已將逾1,400項技術轉讓給業界，並於中國內地、美國及其他國家獲授超過1,050項專利。如欲查閱更多資訊，請瀏覽www.astri.org 。

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SOURCE 香港應用科技研究院（應科院）