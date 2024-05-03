助規劃穩定退休儲備

香港2024年5月3日 /美通社/ -- 恒生保險推出升級版「晉盛」延期年金人壽保險計劃 (「『晉盛』延期年金」) ，為認可合資格延期年金產品 (「延期年金」) 。此升級版「晉盛」延期年金的預期總內部回報率為3.79%- 4.35%﹙適用於港元和美元計劃﹚及2.60%- 3.19%﹙適用於人民幣計劃﹚，助客戶創造穩定的被動收入，以安享退休生活。

恒生保險最近進行了一項調查，訪問了近550 名 年齡介乎18 至 65 歲的本港在職人士。調查顯示，只有約22% 受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70% 表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃，約61%已將創造被動收入的策略納入了他們的退休計劃中。另外，調查的所有受訪者中只有不足三分之一已購買了延期年金，但約50%表示現正考慮或計劃購買延期年金，以確保退休後有穩定的收入來源。當中尤以年輕人對延期年金的興趣最為濃厚，有近60%的年輕人熱衷於此類計劃。