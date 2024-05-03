03 5月, 2024, 14:51 CST
助規劃穩定退休儲備
香港2024年5月3日 /美通社/ -- 恒生保險推出升級版「晉盛」延期年金人壽保險計劃 (「『晉盛』延期年金」) ，為認可合資格延期年金產品 (「延期年金」) 。此升級版「晉盛」延期年金的預期總內部回報率為3.79%- 4.35%﹙適用於港元和美元計劃﹚及2.60%- 3.19%﹙適用於人民幣計劃﹚，助客戶創造穩定的被動收入，以安享退休生活。
恒生保險最近進行了一項調查，訪問了近550 名 年齡介乎18 至 65 歲的本港在職人士。調查顯示，只有約22% 受訪者有信心自己有充足的退休儲備，當中約70% 表示較早時候已安排好退休儲蓄計劃，約61%已將創造被動收入的策略納入了他們的退休計劃中。另外，調查的所有受訪者中只有不足三分之一已購買了延期年金，但約50%表示現正考慮或計劃購買延期年金，以確保退休後有穩定的收入來源。當中尤以年輕人對延期年金的興趣最為濃厚，有近60%的年輕人熱衷於此類計劃。
調查結果正好印證了恒生保險的市場觀察： 近年來，年輕客群投保延期年金的數字與日俱增。在2023 年，31 至 40 歲客戶投保延期年金的人數較2019 年延期年金首推時顯著增加了150%。恒生保險行政總裁林禧彥表示：「聯合國最新的統計數據指出，港人的平均預期壽命高踞世界第二位，及早規劃退休及作出妥善準備至關重要。延期年金能創造可靠的被動收入，在支持退休生活方面發揮重要作用。」
升級版「晉盛」延期年金提供靈活的計劃選項，包括5年或10年保費繳款期、配以不同的累積期及年金期，以及港元、人民幣和美元保單選擇。投保的納稅人更可申請稅務扣減，每個課稅年度稅務扣除總額以港幣60,000元為上限，最高節省港幣10,200元稅款。保單持有人更可享人壽保障、意外身故保障、提前支付身故保障及失業延繳保障。有關「晉盛」延期年金人壽保險計劃，詳情可參閱：hangseng.com/annuity 。
由即日至6月30日，成功投保的客戶更可享高達 34% 的首年保費折扣優惠。請注意可申請作稅務扣減之保費為扣除任何推廣優惠﹙如折扣、保費豁免等﹚後所支付的淨保費。
關於恒生保險
恒生保險有限公司 (「恒生保險」) 於 1965 年成立，為恒生銀行之全資附屬機構。憑藉恒生銀行於本地龐大的分行網絡及網上銀行服務，恒生保險現為香港保險業市場主要的保險公司之一，致力提供全方位的個人保險及企業僱員福利產品及服務，配合客戶於人生不同階段的需要
SOURCE 恒生銀行
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