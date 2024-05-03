華為發佈商業和分銷新品，助力中小企業數智化

華為亞太企業銷售部夥伴業務副總裁曹奕現場發佈了2024年亞太商業市場高校網絡、中小企業辦公網、MSP存儲服務、酒店客房FTTO等11個高頻場景，並表示將繼續從「研-營-銷-供-服」多方位加大對夥伴的支持，通過政策升級、工具升級、產品和解決方案升級，全面共建夥伴能力，携手夥伴，一起幫助數百萬的商業客戶實現商業成功。

華為企業銷售部分銷業務部長魏顯鑌強調，華為將持續構建健康有序的分銷業務夥伴體系，圍繞HUAWEI eKit品牌打造適銷產品和場景化方案，為合作夥伴提供易買易賣、易裝易維、易學易用的產品和IT平台，共拓新藍海，并携手夥伴共同發佈了21款面向亞太分銷業務的新品。

會上，PPLUS銷售總監、Acclivis解決方案銷售副總監、Inflow南亞聯盟區域總監分享了聯合華為共同助力商業與分銷市場客戶數字化升級，轉型的成功經驗，并表示將繼續與華為深度合作。

亞太合作夥伴大會期間，華為與各類夥伴圍繞「三方携手共建智慧金融」、「携手ISV合作夥伴共建智慧城市」、「携手夥伴幫助客戶構建強大的園區和數據中心」、「協同服務夥伴共創客戶價值」等主題舉辦系列圓桌和論壇，挖掘更多合作機會。

為表彰2023年做出突出貢獻，取得斐然成績的合作夥伴及個人，華為隆重頒發「年度行業夥伴獎」「年度產業夥伴獎」「年度銷售夥伴獎」「卓越個人獎」等17個獎項。未來，華為將圍繞三類市場構建更加緊密的「夥伴+華為」體系，與合作夥伴互相扶持、彼此成就，推動數智化轉型取得更大成功。

SOURCE Huawei Enterprise