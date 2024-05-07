加拿大皇家鑄幣廠推出的新收藏硬幣系列，包括一枚慶祝查爾斯三世皇帝加冕週年的銀幣

安大略省渥太華2024年5月7日 /美通社/-- 為紀念查爾斯三世皇帝加冕週年，這是加拿大 70 年來首次新皇加冕儀式，加拿大皇家鑄幣廠推出了一枚特別的銀色收藏硬幣，以紀念這個歷史性事件。2024 年特別版精鑄銀幣——查爾斯三世皇帝加冕週年，其背面是查爾斯三世官方加冕肖像的全彩重現，該肖像由英國攝影師 Hugo Burnand 於 2023 年 5 月 6 日在白金漢宮拍攝。此皇家肖像雕刻在鏡面般的背景上，周圍楓葉環繞。 正面飾有由加拿大藝術家 Steven Rosati 設計的皇帝肖像。 這件珍藏品今日上市。

其他可收藏的已上市藏品包括：

2024 年 20 加拿大元純銀幣和 200 加拿大元純金幣，特色是全新皇冠珠寶系列藍寶石禧年雪花胸針；

2024 年 20 加拿大元 1 盎司和 50 加拿大元 5 盎司精美銀製超高浮雕銀楓葉硬幣，以及 200 加拿大元純金超高浮雕金楓葉硬幣，每枚硬幣均採用創新的脈動森林背景圖案；

2024 年 20 加拿大元精製銀幣，這是加拿大奇妙水域——北極海岸，由西北地區藝術家 Myrna Pokiak 設計；

設計； 2024 年 1 加拿大分精製銀幣——檔案館遺失的設計，飾有 Emanuel Hahn 的 Trillium；

的 Trillium； 2024 年 50 加拿大分特別包裝循環卷；

2024 年特別包裝卷系列——第一次打擊；以及

2023 年度收藏書，附特別版未流通套裝。

您可以在www.mint.ca 的「商店」標籤上找到各產品的鑄造量、價格和完整背景資訊。硬幣的圖片可以在這裡找到。

即日起，您可以直接聯絡加拿大皇家鑄幣廠，致電

1-800-267-1871（加拿大），1-800-268-6468（美國）或在 www.mint.ca 訂購這些產品。亦可在加拿大皇家鑄幣廠的渥太華和溫尼伯精品店、參與加拿大郵政分店，以及鑄幣廠的全球經銷商和經銷商網絡購買。

關於加拿大皇家鑄幣廠

加拿大皇家鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。該鑄幣廠是全球規模最大、功能最全的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大著名的軍事和民事榮譽獎章。作為倫敦和 COMEX 認證的優質交割精煉廠商，鑄幣廠亦提供全方位的頂級金銀精煉服務。加拿大皇家鑄幣廠致力於環境保護、營造安全包容的工作環境，並對所在社區產生正面影響的機構，將環境、社會和治理實踐融入其營運的各個方面。

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傳媒請聯絡：Alex Reeves，公共事務高級經理，電話：613-884-6370，[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)