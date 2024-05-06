歐拉將舉辦首屆阿拉伯盃駱駝賽和國際駱駝耐力世界錦標賽，鞏固其作為傳統運動首選目的地的地位

首屆阿拉伯駱駝杯賽將於 5 月3 日在穆蓋拉遺產體育村舉行，16 個阿拉伯國家的頂尖駱駝騎手將在 13 場激烈的比賽中角逐超過 300 萬里亞爾的獎金。

翌日，即 5 月 4 日，國際駱駝隊和騎手們將在首屆國際駱駝耐力錦標賽上接受極限考驗。兩階段挑戰賽的總獎金為 200 萬里亞爾，比賽全程 16 公里，男女騎手將參加各自組別的比賽。

優勝者將獲得 50 萬里亞爾，其餘獎金由其他參賽者分享。參加歐拉國際駱駝耐力錦標賽的騎手將根據年齡（至少 18 歲）和駱駝類型進行登記，參賽駱駝品種包括：Hail、Thanaya Bakkar、Zamoul 和 Thanaya Qadan。

歐拉已成為傳統運動（包括駱駝比賽、騎馬和耐力挑戰賽等）的首選目的地，在此基礎上，這兩項新比賽將吸引國際觀眾以及來自整個沙烏地阿拉伯乃至更廣泛的歐拉社區的愛好者。

阿拉伯駱駝杯和國際駱駝耐力錦標賽的舉辦都是為了支持文化部的「駱駝年」倡議，慶祝駱駝在沙烏地文化和社會中的地位。這些活動也支持了歐拉皇家委員會的長期計劃，即支持根深蒂固的駱駝和傳統體育文化遺產，同時也為歐拉和阿拉伯西北部的社會經濟發展帶來新的機會。

歐拉皇家委員會在遺產體育方面的雄心壯志與其旅遊和文化保護計劃緊密相連，將每項計劃都置於社區的核心位置，使其成為符合王國 2030 年願景計劃的強大而統一的發展領域。

歐拉皇家委員會體育委員長 Ziad Alsuhaibani 表示：「舉辦新一屆阿拉伯駱駝杯和首屆國際駱駝耐力錦標賽是阿拉伯西北部傳統體育不斷演變和發展的又一個激動人心的里程碑。

隨著行業不斷發展壯大，歐拉皇家委員會很高興能邀請到最優秀的團隊、駱駝主人和騎手參加激動人心的新比賽，這些比賽展示了備受喜愛的傳統體育項目，以及在歐拉為滿足參賽者和觀眾需求而專門建造的精彩設施。

傳統體育領域持續快速發展，為共融成長、充滿活力的投資帶來了新機遇，當然亦為體育運動的卓越發展帶來了新的機會。阿拉伯駱駝杯和國際駱駝耐力錦標賽是歐拉不斷增加的全年文化和體育活動日程表中大受歡迎的新日程。」

編輯注意事項：

歐拉的正式英文拼法為「AlUla」/ 而非「Al-Ula」

歐拉皇家委員會簡介

歐拉皇家委員會 (RCU) 於 2017 年 7 月根據皇家法令成立，旨在保護和發展歐拉——沙烏地阿拉伯西北部的一個重要自然和文化地區。RCU 的長期規劃製定了一個負責任、可持續、靈活的城市及其經濟發展途徑，旨在保護該地區的自然歷史遺產，同時將歐拉打造成一個適宜居住、工作及旅遊的地區。這項長期發展計劃涵蓋考古、旅遊、文化、教育和藝術等廣泛領域的倡議，反映了沙烏地阿拉伯王國「2030 願景」計劃中經濟多元化、賦權當地社區和保護遺產等重點事項的承諾。

SOURCE The Royal Commission for AlUla (RCU)