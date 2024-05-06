新華絲路：我國首個「交改直」輸電工程竣工投運

在江蘇，電網負荷和電源總體呈逆向分佈。風電、光伏等電源集中於長江以北地區，而用電需求卻集中於長江南岸。蘇北富集電力送至蘇南消納，主要依靠目前省內的6條過江輸電通道。隨著北電南送需求和長江沿岸生態保護要求的進一步提升，新增跨江輸電通道更為困難。提升現有跨江輸電通道的輸送能力，成了破解清潔能源「跨江」難題的全新路徑。

「相較於交流輸電，同樣電壓等級的直流輸電輸送功率更大、電損更小。我們將原來的2回交流線路改造為3回直流線路，其輸電容量由原來的約50萬千瓦增加至120萬千瓦。」國網江蘇電力建設部計劃管理處處長陳松濤介紹，除了提高輸送容量，「交改直」還具有穩定可靠、經濟高效等諸多優勢。就拿揚鎮直流長江跨越段來說，與新建線路相比較，改造工程的工期縮短了5至6個月，總投資減少近6000萬元。

工程建設過程中，國網江蘇電力大規模運用智能施工機器人實現高效、綠色施工，相較傳統人工方式提升了2倍的工作效率。根據工程施工副總工程師徐懷宇介紹，該項目自主研發了對稱單極直流控保、±200千伏換流變等9項創新成果，形成大跨越換線等一批「交改直」輸電工程施工方案，為後期建設打下基礎。

「目前我們正在籌備工程二期和三期項目，計劃今年啟動建設，三期工程全部完成後，揚鎮直流的輸送能力可達到約360萬千瓦，相當於春秋季南京市近一半的用電負荷，可以進一步滿足電力輸送需求。」工程項目經理柏彬介紹。

揚鎮直流是電網工程建設挖潛增效的創新典範，對同類區域電網建設具有可複製推廣的借鑒意義。「比如一些用電需求大但人口密集的地區，新建電網的空間非常有限。交改直技術很適合在輸電通道資源相對緊張的情況下，區域電網之間的長距離輸送，可以有效緩解新建線路成本高等壓力。」陳松濤說。

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SOURCE 新華絲路