新華絲路：四十年高水平對外開放，連雲港實現巨大飛躍

40年來，連雲港地區生產總值從1984年的23.6億元增長到4363.6億元，增長了185倍。

40年來，連雲港地區城鄉居民收入分別從604元、462元增長到43769元、24411元。2023年，連雲港全體居民人均可支配收入達到35983元，近五年居民收入增長超過10000元。

該市產業結構不斷完善升級，標誌著從傳統農業向臨港工業和高新技術產業的轉變。

40年來，連雲港港口吞吐量從900萬噸增長到3.2億噸。始發自連雲港的中歐中亞班列累計開行1.6萬列，總量位居全省第一。

自貿片區、綜保區等開放平台發展迅速，外貿進出口額年均增長40%以上。連雲港成為中亞地區、中國中西部最便捷的出海口，承接哈國過境中國80%以上的貨物。

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SOURCE 新華絲路