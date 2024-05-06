新華絲路：四十年高水平對外開放，連雲港實現巨大飛躍

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新華絲路

06 5月, 2024, 15:21 CST

北京2024年5月6日 /美通社/ -- 4月26日至30日，江蘇省連雲港市召開沿海開放40週年大型主題採訪活動，介紹中國改革開放40年間連雲港經濟社會發展取得的巨大成就。

活動獲悉，自1984年連雲港被列為國家首批沿海開放城市以來，連雲港完成了從傳統農業城市到臨港工業城市、全國性綜合交通樞紐、美麗文明的幸福名城的歷史性跨越。

圖源：連雲港 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
圖源：連雲港 (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

40年來，連雲港地區生產總值從1984年的23.6億元增長到4363.6億元，增長了185倍。

40年來，連雲港地區城鄉居民收入分別從604元、462元增長到43769元、24411元。2023年，連雲港全體居民人均可支配收入達到35983元，近五年居民收入增長超過10000元。

該市產業結構不斷完善升級，標誌著從傳統農業向臨港工業和高新技術產業的轉變。

40年來，連雲港港口吞吐量從900萬噸增長到3.2億噸。始發自連雲港的中歐中亞班列累計開行1.6萬列，總量位居全省第一。

自貿片區、綜保區等開放平台發展迅速，外貿進出口額年均增長40%以上。連雲港成為中亞地區、中國中西部最便捷的出海口，承接哈國過境中國80%以上的貨物。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/339992.html

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